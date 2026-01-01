國北教大實小義賣水果送愛台北家扶 22年不間斷

國北教大實小長年做愛心，已連續22年在校內舉辦冬季水果義賣，募得款項全數捐給台北家扶中心，幫助弱勢兒少。（台北家扶中心提供）

國立台北教育大學附設實驗國民小學（國北教大實小）師生長年做愛心，秉持「冬天雖冷，愛與關懷卻能讓人感到溫暖。」的初心，已連續22年在校內舉辦冬季水果義賣，昨歲末上午也搬來數十箱柳丁蘋果盛大舉辦，在親師生與鄰里支持下迅速售罄，募得17萬多元，全數捐給台北家扶中心，供弱勢兒少生活與教育基金。

台北家扶表示，國北教大實小柳丁義賣活動緣起於民國93年，當年柳丁滯銷、價格低迷，許多果農面臨生計困境，家長陳慶賢主動發起行動，自掏腰包購買大量柳丁，結合學校舉辦義賣，邀家長與孩子一同參與，用實際行動支持果農，這份從關懷出發的初心，延續至今22年未中斷，逐漸成為結合助農、公益捐助與品格教育的重要校園傳統。

請繼續往下閱讀...

昨義賣活動現場，現場販售數十箱新鮮柳丁與蘋果，且活動開始前，就有許多家長提前預訂，最後在親師生與社區民眾的踴躍支持下迅速售罄，活動最終共募得17萬765元，現場參與的孩子也直呼：「我想買柳丁和蘋果，帶回家和家人一起分享！」、「每年到了12月，學校的義賣活動總是讓人很期待，不但能買到好吃的水果，還能幫助需要的人，覺得很開心！」

台北家扶中心主任謝曉雯表示：「在台北，物價與生活開銷持續增加，使弱勢家庭在生活上面臨更多挑戰。國北教大實小22年來不曾間斷的支持，為許多家庭在寒冬中帶來穩定而溫暖的力量。這不僅是實質上的協助，更是一份長期陪伴的承諾，讓孩子們感受到社會的關懷，也為家庭注入繼續前行的希望。」

國北教大實小連續22年舉辦水果義賣，歲末當天雖下雨，仍不減親師生們熱烈響應公益義賣的愛心。（台北家扶中心提供）

國北教大實小透過水果義賣活動，也讓孩子學習助農、公益捐助與品格教育，成為校園重要傳統。（台北家扶中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法