為茶樹、石虎呼救！ 名間茶園排字「SOS」 反對蓋焚化爐

名間鄉反焚化爐自救會會長釋致中師父（前排左）和鄉長陳翰立（前排右），在排字現場為茶產業和生態請命。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

南投縣名間鄉反對興建焚化爐新年出擊！名間鄉長陳翰立、名間鄉反焚化爐自救會等近百人，在茶園用紅傘排出巨大的「SOS」字樣，並配上巨型珍珠奶茶道具，以及農民出示拍到石虎的影片，為茶樹、石虎呼救，呼籲社會關注手搖飲基底茶產地名間的焚化爐選址不當的問題，保護特定農業區的生態。

名間鄉反焚化爐自救會會長釋致中師父強調，如果在名間興建焚化爐，一定會影響周遭農民生計，進而成為社會問題。其實有多元的替代方案可以處理南投的廢棄物，自救會將持續跟鄉民、農民站在一起，為名間的土地與環境發聲。

名間鄉長陳翰立也現身強調，手搖飲的基底茶多是來自名間的茶葉，縣府要把焚化爐蓋在無風不易擴散的名間鄉，對當地茶產業是很大的傷害，因此跟鄉民一起在元旦進行茶園排字，用SOS向外界求救，希望愛喝手搖飲及喜愛名間茶的國人，能一起關心名間焚化爐的問題。

名間鄉茶農代表韭菜花表示，焚化爐還沒蓋，尚在環評階段，但山上的茶葉已經開始受影響，農民辛苦種的冬茶，很多都庫存在倉庫賣不出去，如果焚化爐蓋了，一定會嚇走更多茶商，不敢再買我們的茶。手搖飲與超商也不敢再標示來自名間的茶，對名間的茶產業影響很大。

名間鄉農民和生態保護團體，用紅雨傘排字「SOS」，為生態請命。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

名間鄉茶葉是手搖飲基底茶主要來源，茶農以珍珠奶茶道具，反對南投縣府在該鄉設焚化爐。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

