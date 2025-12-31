現在進場有點晚！台東跨年晚會「雙A合體」 中午前現人潮

歌手已開始暖場，現場已有上萬人聚集。（記者劉人瑋攝）

2026台東跨年晚會將於今日晚間在台東市海濱公園登場，頂著海風，下午3時已經有上萬人在台東市海濱公園鋪好地墊、等著跨年看「阿妹」張惠妹與A-Lin，如今前往海濱公園的路上、現場已擠滿人。有台東的阿嬤則表示：「昨天看過綵排，看現場太刺激，交給年輕人就好」。

下午4時許，已經陸續有藝人上台暖場，此時明顯剩餘的空地只有煙火區正前方，有民眾表示，自己正中午時就到現場擺地墊，打算從「太陽最大時，等到0點」，想不到自己還不是最早到。

只是主辦單位劃分搖滾區界線也只有部分民眾和主辦單位清楚，工作人員迄今也不斷驅趕鋪地墊民眾。

現場上萬人同時隨著歌手歡呼尖叫，氣氛高昂，有台東的阿嬤說，昨天綵排就見過阿妹，「保養的很好，個頭小小、看來還比自己孫女大一點而已」，阿妹還表示大家冒著風看綵排實在辛苦，「看完就要忘記，不然明天（31日）看就沒有驚喜了」。

只是這位提早看「早鳥場」的阿嬤說，就是年紀大、沒辦法人擠人，而且老人家也撐不到0時「我提早跟阿妹跨年」。

零星的VIP還沒到場，外邊擠滿上萬人。（記者劉人瑋攝）

