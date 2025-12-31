為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    落雨松季暖身 六甲燈飾添熱鬧

    2025/12/31 13:44 記者王涵平／台南報導
    為落羽松季暖身，六甲區公所規劃以LED燈飾妝點六甲區各角落，遊客除了白天可以欣賞浪漫落羽松林，入夜後也能夠感受六甲區熱鬧迎新年的歡樂氛圍。（六甲區公所提供）

    為落羽松季暖身，六甲區公所規劃以LED燈飾妝點六甲區各角落，遊客除了白天可以欣賞浪漫落羽松林，入夜後也能夠感受六甲區熱鬧迎新年的歡樂氛圍。（六甲區公所提供）

    為落羽松季暖身，六甲區公所規劃以LED燈飾妝點六甲區各角落，遊客除了白天可以欣賞浪漫落羽松林，入夜後也能夠感受六甲區熱鬧迎新年的歡樂氛圍。

    六甲區長陳啓榮表示，今年的燈飾佈置規劃6個區域，第一處是六甲區公所辦公大樓牆面有公所logo七彩霓虹燈變化；第二處是六甲區多功能運動公園內的10朵發光火鶴花，6個摺頁地圖大燈箱與6座老屋小燈箱；第三處是林鳳營車站前以鐵條編製而成的梅花鹿裝置搭配霓虹燈折射，祝福往來旅客一鹿（路）平安。

    第四處是台一線旁六甲鹿躍六甲地標設置LED燈小瀑布；第五處是六甲西外環道路目前最夯的六甲松鶴巨型燈箱與小松哥哥及小羽姐姐公仔；第六處是七甲里蔡淵湶里長在中華路369檳榔店斜對面空地佈置充滿耶誕元素麋鹿與超萌蜜蜂妹妹公仔。

    陳啓榮指出，感謝南六企業黃清山董事長與赤山龍湖巖持續捐贈六甲區公所經費辦理各項藝文與落羽松活動經費，使得六甲品牌形象與全國知名度大大提升。2026落羽松季將於2026年1月31日開幕登場，邀請全國遊客前來觀賞落羽松絕美景色，順便也前往六甲市區品嚐在地美食，參拜歷史悠久古廟與造訪古色古香老屋。

    為落羽松季暖身，六甲區公所規劃以LED燈飾妝點六甲區各角落，遊客除了白天可以欣賞浪漫落羽松林，入夜後也能夠感受六甲區熱鬧迎新年的歡樂氛圍。（六甲區公所提供）

    為落羽松季暖身，六甲區公所規劃以LED燈飾妝點六甲區各角落，遊客除了白天可以欣賞浪漫落羽松林，入夜後也能夠感受六甲區熱鬧迎新年的歡樂氛圍。（六甲區公所提供）

    為落羽松季暖身，六甲區公所規劃以LED燈飾妝點六甲區各角落，遊客除了白天可以欣賞浪漫落羽松林，入夜後也能夠感受六甲區熱鬧迎新年的歡樂氛圍。（六甲區公所提供）

    為落羽松季暖身，六甲區公所規劃以LED燈飾妝點六甲區各角落，遊客除了白天可以欣賞浪漫落羽松林，入夜後也能夠感受六甲區熱鬧迎新年的歡樂氛圍。（六甲區公所提供）

