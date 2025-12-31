氣象署人事異動！「氣象女神」伍婉華轉任預報中心副主任

伍婉華時常在氣象署例行天氣預報與颱風警報直播中露面，被民眾譽為「氣象女神」。（圖擷取自中央氣象署直播畫面）

2025年即將結束，中央氣象署也迎來一波人事異動。前中央氣象局（現改制署）長鄭明典今日在臉書分享好消息，簡任技正伍婉華在年底正式轉任氣象預報中心副主任，原任氣象預報中心副主任的黃椿喜則升任氣象預報中心主任。

氣象署今日舉辦氣象預報中心新任副主任宣誓典禮，由民眾熟悉的「氣象女神」伍婉華正式接任。伍婉華時常在氣象署例行天氣預報與颱風警報直播中露面，以淺顯易懂、條理分明的方式說明最新資訊，被民眾譽為「氣象女神」，深受各界喜愛。

黃椿喜說，氣象署在上週就已經確定人事調動，今日正式舉辦交接儀式，氣象署長期以來對於資訊播報與媒體溝通相當重視，伍婉華不只具有扎實的專業背景，未來也希望借助她過去與大眾溝通的經驗，訓練新一代的預報員，繼續為民眾提供正確、清晰且即時的資訊。

此外，黃椿喜表示，氣象預報中心持續穩定接收最新的預報技術，並落實到天氣預警的各項作業中，而AI是近年來最重要的技術之一，今年颱風路徑預報導入後，已經有不錯的表現，氣象署也還有許多研發專案進行中，雖具體落實還要一段時間，但也希望將來能應用到一般天氣預報、災害性強風降雨應用等。

氣象署原綜合規劃組組長秦新龍退休，原任預報中心主任的陳怡良轉任綜合規劃組組長，預報中心主任一職則由原任副主任的黃椿喜接任，伍婉華則由簡任技正轉任預報中心副主任。

