為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    9國外師進校園教導各國文化！雲林800學童一日環遊世界

    2025/12/31 13:44 記者李文德／雲林報導
    800名學生透過外師介紹，體驗各國文化及傳統習俗。（記者李文德攝）

    800名學生透過外師介紹，體驗各國文化及傳統習俗。（記者李文德攝）

    雲林縣內有185所國中小，響應國家雙語政策，已有約140名外師進入校園教學，甚至已有30校共開辦100班多語種教學課程，為讓學生更具國際觀，縣府今（31）日舉辦國際教育館體驗活動，邀請8校到虎尾國小由9國外師介紹當地文化及語言，盼讓學生更了解多國傳統文化。

    縣府教育處長邱孝文指出，目前縣內共有140名英語教學外師，分別為76名一校一外師，13名各可教學三所小校外師及34名雙語教育學校外師，不過仍有69校未聘任外師，可能原因為行政量能不足，因此縣府提供空中英文教學資源，若學校評估可聘請外師，也會全力給予協助。

    邱孝文指出，近年來縣內部分學校為讓學生培養國際觀，與各國學校交流，如北港建國國中已舉辦4場台日韓營養午餐交流，石龜國小內的防災教育中心，迄今也時常與日方保持密切聯繫，甚至不少學校因應校內新二代，開辦印尼、印度、越南、泰語等教學，目前總計有30所共 100班，充分展現縣內國際教育成效。

    邱孝文表示，此次國際教育體驗活動，集結9個國家外師擺設攤位，包含美國、南非、菲律賓外師介紹當地文化並帶領學生參與遊戲，日本攤位則由在台灣定居的日本爺爺介紹日本傳統童玩劍玉，讓孩子們動手體驗。印度攤位由外師介紹當地新年習俗並進行互動體驗，越南攤位則透過光與影的遊戲讓孩子們了解越南的皮影戲等。

    雲林縣長張麗善表示，透過國際教育體驗讓8所學校800名學生更了解異國文化及傳統，日後會擴大舉辦，培養更多具國際視野的人才。

    學生體驗各國文化及傳統習俗。（記者李文德攝）

    學生體驗各國文化及傳統習俗。（記者李文德攝）

    學生體驗各國文化及傳統習俗。（記者李文德攝）

    學生體驗各國文化及傳統習俗。（記者李文德攝）

    學生體驗各國文化及傳統習俗。（記者李文德攝）

    學生體驗各國文化及傳統習俗。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播