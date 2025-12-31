為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026暢遊宜蘭好禮加倍抽 最大獎近百萬元汽車

    2025/12/31 12:29 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭再推「暢遊宜蘭抽好禮」活動，今年升級2.0加倍抽，除納入雲端發票可參加活動外，豪禮也比去年更狂，總價130萬元。（記者王峻祺攝）

    宜蘭再推「暢遊宜蘭抽好禮」活動，今年升級2.0加倍抽，除納入雲端發票可參加活動外，豪禮也比去年更狂，總價130萬元。（記者王峻祺攝）

    2026年元旦起暢遊宜蘭住宿、消費，滿額1千元就有機會抽中總價高達百萬元的多項豪禮，最大獎是汽車，今年合作商家多達3千家，活動長達5個月，橫跨農曆新年、綠色博覽會及母親節，預期將創造地方近8千萬元觀光商機！

    宜蘭再推「暢遊宜蘭抽好禮」活動，今年升級2.0加倍抽，除納入雲端發票可參加活動外，豪禮也比去年更狂，總價130萬元，包括電動機車、蘋果手機、按摩椅等，還有優質禮券，另外最大獎則是Mazda CX-3汽車。

    活動與縣內合法旅宿業者、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、蘭陽原創館、借問站、歷屆好食及好物獲獎等3千多家業者合作，民眾消費並取得紙本、雲端發票或消費購物證明後，至活動官網完成登錄，滿千即可參與抽獎。

    宜蘭縣政府表示，不同張次發票，消費金額可合併計算，金額最低200元（含）以上，每筆登錄消費累積滿1千元，可獲1次抽獎機會；留宿宜蘭則有加倍抽，每筆登錄累計3千獲5次抽獎機會，1萬2千元則有20次，詳細內容依官網公告。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，期待透過活動與在地商家攜手振興觀光產業，為宜蘭帶來更多人潮與商機，活動至5月11日，期間會有2波線上公開抽獎，力邀全國民眾前來體驗宜蘭多元、豐富且充滿活力的觀光魅力，暢遊宜蘭還能抽豪禮。

    2026年元旦起暢遊宜蘭住宿、消費，滿額1千元就有機會抽中總價高達百萬元的多項豪禮，最大獎是汽車。（記者王峻祺攝）

    2026年元旦起暢遊宜蘭住宿、消費，滿額1千元就有機會抽中總價高達百萬元的多項豪禮，最大獎是汽車。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播