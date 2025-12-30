2026台中跨年將登場 警維安提醒「這些東西」千萬別帶

台中水湳中央公園跨年晚會明天將登場，警方提醒毒品、化學品、無人機等物品禁止攜帶進場。（記者陳建志翻攝）

2026水湳中央公園跨年活動明天將登場，台中市政府警察局強化整體維安策略，啟動「D+1」戰略因應，意即維安勤務不會在跨年活動結束後就停止，而是將延續到隔日深夜，並提醒今年晚會安全措施將比往年嚴格，活動現場禁止攜帶槍械（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物、毒品、化學危險物品、大背包，還有行李箱及其他可能危害公共安全的物品。

轄區第六分局今天表示，今年跨年晚會除中央球場外，在凱旋路以及中科路上各有兩處戶外轉播站，沿途都有員警以大聲公提醒前來參加民眾，主場地的人流狀況，請民眾盡量利用上述兩處轉播現場參加跨年倒數。

請繼續往下閱讀...

警方也提醒，今年跨年活動安全措施將比往年嚴格，進入會場前安檢請民眾脫下口罩，以利身分確認及安全檢查，另外活動現場禁止攜帶槍械（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物、毒品、化學危險物品及其他可能危害公共安全之物品。如民眾有攜帶大背包或行李箱，也請改至兩處轉播場觀看即時轉播，不必要為了升高的維安措施「乘興而來敗興而歸」。

警方表示，考量民眾可能在參加完跨年活動後「續攤」，警方也特別重視隔日凌晨至深夜的治安秩序，有預備警力加強夜店、酒店及KTV等娛樂場所巡視，防止民眾因過度放縱而發生脫序行為，必要時將適當動用強制力制止可能危害產生，以確保市民公共安全。

台中水湳中央公園跨年晚會明天將登場，警方提醒大背包或行李箱禁止攜帶入場。（記者陳建志翻攝）

