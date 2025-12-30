台中最強跨年晚會明登場 中市維安全面升級進場要安檢

台中跨年晚會加強維安，提醒民眾勿攜違禁品。（圖：市府提供）

迎接2026台中最強跨年晚會明天（31日）晚間在水湳中央公園登場，將一路嗨到2026年1月1日凌晨，台中市長盧秀燕指出，台中市跨年晚會去年吸逾41萬人次，今年市府再力邀超強卡司共襄盛舉，陪民眾迎新年；台中市新聞局指出，跨年晚會明晚6時起暖場演出，7時正式揭開序幕，市府也已全面提升維安層級，活動當日將實施入場安檢，並透過細胞簡訊進行人潮預警及突發事件通報。

新聞局指出，今年跨年晚會集結「A咖」卡司，除蕭敬騰外，並網羅多組金獎級音樂人，包括盧廣仲、告五人、動力火車等，另有麋先生 MIXER、吳思賢等16組藝人輪番登台，並搭配180秒高空璀璨煙火秀，陪伴民眾一同迎接馬年到來。

請繼續往下閱讀...

因應龐大參與人潮，市府全面升級維安層級，活動當日將實施入場安檢，提醒民眾配合暫時脫口罩，切勿攜帶行李箱、易燃、易爆物品及刀械等危險物品；同時規劃兩種細胞簡訊機制，包含人數接近上限時的預防性通知，以及發生突發事件時的即時通報與疏散指引，請民眾收到簡訊時勿驚慌，並配合現場工作人員引導。

在交通方面，市府於甘肅路規劃人行專用通道，鼓勵民眾搭乘捷運並步行前往會場，另也提供市府線、松竹線2條免費接駁路線，串聯高鐵、台鐵及周邊停車場等重要轉運節點。接駁車自下午5時30分至晚間11時往返會場，回程服務時間為晚間10時至翌日凌晨1時30分，約10至15分鐘一班，坐滿或時間到即發車，提升疏運效率。

新聞局補充，活動會場南、北側及逢甲商圈周邊均設有汽、機車停車空間，並可搭配捷運沿線停車場使用，停車位有限，建議民眾出發前搜尋「台中跨年即時交通」，或掃描現場QR Code查詢剩餘車位資訊。交通局也協調公車業者加密班次並延後收班，包括333、23、82延、108、300、303、305、525及綠1等9條路線，詳細資訊可至台中公車即時動態資訊網站或APP查詢，並歡迎多加利用大眾運輸工具前往會場。

台中將在水湳中央公園辦跨年晚會週邊有交通管制。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法