為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    潮州鎮公所「大小橘書」一起發！ 春聯用字再引熱議

    2025/12/30 22:10 記者陳彥廷／屏東報導
    潮州鎮公所明年的農民曆封面封底巧合的也是橘色，近日已全面發送。（記者陳彥廷攝）

    潮州鎮公所明年的農民曆封面封底巧合的也是橘色，近日已全面發送。（記者陳彥廷攝）

    適逢中共解放軍演習，潮州鎮民今天大多皆已收到《臺灣全民安全指引》及農民曆套裝，由於是農民曆正巧也是大本橘色封面，是讓眾人笑稱「大小橘書」一起發。

    政府為提升安全意識所推出的《臺灣全民安全指引》又被「小橘書」，因北捷連續攻擊事件及中共解放軍軍演而備受重視，潮州鎮於26日開始配合明年農民曆及環境清潔週、賀年春聯等文宣成套發放，因此於26日開始送達，由於農民曆湊巧也是用橘色作為封面封底，民眾收到是笑稱「大小橘書」一起發。

    由於潮州鎮的小橘書一度被單列在12月3日的第二梯就要發放，較整個屏東縣是提早約20天，經反映給內政部才發現是「誤植」，經勘誤後與24日發放。

    鎮公所表示，由於往年都會在年底發送明年農曆年的新農民曆及祝賀春聯，巧合的是，新年的農民曆也是以橘色為封面、封底，變成「大橘書」。

    發送的賀年春聯繼去年的「埊龍福聚潮」後再引來熱議，官員解釋，埊不論音義皆為「地」，「坔龍」代表蛇年，明年「靝馬潮興隆」的「靝」為天的異體字並帶有天氣晴朗之意，與今年對仗，現已全面發送。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播