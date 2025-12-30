潮州鎮公所「大小橘書」一起發！ 春聯用字再引熱議

潮州鎮公所明年的農民曆封面封底巧合的也是橘色，近日已全面發送。（記者陳彥廷攝）

適逢中共解放軍演習，潮州鎮民今天大多皆已收到《臺灣全民安全指引》及農民曆套裝，由於是農民曆正巧也是大本橘色封面，是讓眾人笑稱「大小橘書」一起發。

政府為提升安全意識所推出的《臺灣全民安全指引》又被「小橘書」，因北捷連續攻擊事件及中共解放軍軍演而備受重視，潮州鎮於26日開始配合明年農民曆及環境清潔週、賀年春聯等文宣成套發放，因此於26日開始送達，由於農民曆湊巧也是用橘色作為封面封底，民眾收到是笑稱「大小橘書」一起發。

由於潮州鎮的小橘書一度被單列在12月3日的第二梯就要發放，較整個屏東縣是提早約20天，經反映給內政部才發現是「誤植」，經勘誤後與24日發放。

鎮公所表示，由於往年都會在年底發送明年農曆年的新農民曆及祝賀春聯，巧合的是，新年的農民曆也是以橘色為封面、封底，變成「大橘書」。

發送的賀年春聯繼去年的「埊龍福聚潮」後再引來熱議，官員解釋，埊不論音義皆為「地」，「坔龍」代表蛇年，明年「靝馬潮興隆」的「靝」為天的異體字並帶有天氣晴朗之意，與今年對仗，現已全面發送。

