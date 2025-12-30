「水彈女王」跨年彩排超人氣 權恩妃：高雄溫度剛剛好

權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪。（高市府提供）

韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度參與台灣跨年，今晚提前現身高雄夢時代跨年彩排，吸引大批粉絲爭睹風采；權恩妃形容高雄暖冬溫度剛剛好，還以中文跟現場「RUBI」們道賀「新年快樂」。

相較於韓國冬季氣溫動輒零下，權恩妃KWON EUNBI對於溫暖宜人的高雄表示，「晚上的徐徐微風很涼爽，溫度剛剛好」。

在韓國被封為夏日女神的權恩妃，今以一身輕鬆休閒裝扮登台彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪；她以中文親切向等候多時的「RUBI」們道賀「新年快樂」，現場應援聲整齊劃一，讓她露出燦爛笑容，直呼好感動！

高市府指出，今年將跨年獨家舞臺獻給高雄的權恩妃KWON EUNBI，對台灣美食可說如數家珍，一抵達便指名期待已久的珍珠奶茶與小籠湯包；女王這趟預計在台停留3天，除許願造訪高雄夜市，也期待能解鎖更多在地特色小吃。

首次站上高雄跨年舞臺，對權恩妃而言別具意義，她興奮分享「這次特別準備紅色格紋造型，選曲上也挑選能充分展現我個人魅力的歌曲，希望帶給大家難忘的表演，請大家多多期待」。

同時也感性地向長時間守候的粉絲表達感謝，透露將帶來驚喜演出，獻給每一位支持她的粉絲，並期盼未來能有更多機會與台灣粉絲再度相見。高雄跨年系列活動資訊可上官網：（https://khnewyear.tw/）。

權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排。（高市府提供）

權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排，吸引大批歌迷到場。（高市府提供）

