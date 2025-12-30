為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「水彈女王」跨年彩排超人氣 權恩妃：高雄溫度剛剛好

    2025/12/30 20:39 記者王榮祥／高雄報導
    權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪。（高市府提供）

    權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪。（高市府提供）

    韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度參與台灣跨年，今晚提前現身高雄夢時代跨年彩排，吸引大批粉絲爭睹風采；權恩妃形容高雄暖冬溫度剛剛好，還以中文跟現場「RUBI」們道賀「新年快樂」。

    相較於韓國冬季氣溫動輒零下，權恩妃KWON EUNBI對於溫暖宜人的高雄表示，「晚上的徐徐微風很涼爽，溫度剛剛好」。

    在韓國被封為夏日女神的權恩妃，今以一身輕鬆休閒裝扮登台彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪；她以中文親切向等候多時的「RUBI」們道賀「新年快樂」，現場應援聲整齊劃一，讓她露出燦爛笑容，直呼好感動！

    高市府指出，今年將跨年獨家舞臺獻給高雄的權恩妃KWON EUNBI，對台灣美食可說如數家珍，一抵達便指名期待已久的珍珠奶茶與小籠湯包；女王這趟預計在台停留3天，除許願造訪高雄夜市，也期待能解鎖更多在地特色小吃。

    首次站上高雄跨年舞臺，對權恩妃而言別具意義，她興奮分享「這次特別準備紅色格紋造型，選曲上也挑選能充分展現我個人魅力的歌曲，希望帶給大家難忘的表演，請大家多多期待」。

    同時也感性地向長時間守候的粉絲表達感謝，透露將帶來驚喜演出，獻給每一位支持她的粉絲，並期盼未來能有更多機會與台灣粉絲再度相見。高雄跨年系列活動資訊可上官網：（https://khnewyear.tw/）。

    權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排。（高市府提供）

    權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排。（高市府提供）

    權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排，吸引大批歌迷到場。（高市府提供）

    權恩妃KWON EUNBI現身夢時代彩排，吸引大批歌迷到場。（高市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播