    首頁 > 生活

    忠孝復興變電站爆炸案 北捷：設備故障與地震有關

    2025/12/30 20:42 記者董冠怡／台北報導
    捷運忠孝復興站的新復捷主變電站，廿八日在地震後傳出爆炸聲響。（記者董冠怡攝）

    捷運忠孝復興站的新復捷主變電站，28日在地震後傳出爆炸聲響，威力驚人。議員張志豪今表示，據他了解，震後造成變壓器位移，絕緣不足造成爆炸，台灣地震頻繁，現行震後檢視倚賴目視及聽診器不夠，應強化標準作業流程，全市還有12處主變電站，擔心爆炸事件重演；北捷證實，故障原因與地震有關，有掌握12處主變電站位置，下週將赴議會專案報告。

    張志豪指出，爆炸後瞬間竄出濃濃黑煙，不僅窗戶破裂，連空心磚外牆也被震凸，外面停放車輛毀損嚴重。台灣地震頻繁，然而北捷目前震後相關SOP，僅是肉眼辨識並用聽診器偵測音波變化，全市還有12處主變電站，難保之後不會再有類似情況發生。

    交委會第一召集人游淑慧詢問，主變電站爆炸是否跟27日地震有關？北捷回應「是的」；她要求捷運公司下週至交委會，進行爆炸案專案報告，說明包含事發原因、12處站點位置、基本防護措施、如何預防民眾受傷，以及強化方式。

    北捷說明，地震導致新復捷主變電站「主變壓器T相密封箱體」內部電纜接頭位移，絕緣間距不足，導致內部電纜接頭對箱體持續放電，短路電流高溫造成箱體內部絕緣油快速裂解汽化，壓力快速上升，並從箱體密封口釋放；有掌握議員所指12處主變電站位置。

    北捷補充，27日震後第一時間行控中心透過電力電腦確認電力系統無異常警訊，同時動員維修人員至各主變電站檢查開關盤無漏氣、主變壓器管路及主體周圍無漏油，但因電纜接頭位移處，在密封箱體內，無法第一時間發現，後續將洽詢台電及專家學者，探討檢查方式。

    熱門推播