獨家》無懼中共圍台軍演！日本頂級郵輪飛鳥2號、日本丸航抵台灣跨年

日本頂級郵輪飛鳥2號將在高雄港跨年。圖為飛鳥2號停泊澎湖馬公港外。（資料照）

中共解放軍昨天宣布「圍台軍演」，今天進行實彈射擊，引爆國際眾怒。日本頂級郵輪飛鳥2號（ASUKA II）、日本丸（Nippon Maru），不畏中共武力威嚇，依照既定行程航抵台灣，共搭載約1千名國際旅客，準備在高雄、基隆跨年。

郵輪資訊網顯示，飛鳥2號從日本神戶港出發，昨（29）日上午9點抵達基隆港，不畏中共武力威嚇，昨天下午5點離開基隆港，沿台灣海峽南下，將在今天上午11點抵達高雄港，留在高雄過夜並跨年，預計明年1月1日凌晨1點啟程返回神戶。

日本丸則是在中共宣布「圍台軍演」後，昨晚毫不猶豫從日本沖繩縣石垣島出發，在公海「漫遊」，大約今天上午8點抵達宜蘭縣蘇澳港，預計今天下午4點半轉往基隆港，將在明（31）日上午7點抵達，在基隆跨年，預計明年1月1日下午3點前往日本橫濱。

飛鳥2號隸屬日本郵船郵輪株式會社，長241公尺、寬29.6公尺、總噸數5萬多噸、載客數872人。日本丸隸屬日本三井客船株式會社，長166.6公尺、寬24公尺、總噸數2萬多噸、載客數532人。

日本頂級郵輪日本丸將在基隆港跨年。圖為日本丸停靠蘇澳港。（資料照）

