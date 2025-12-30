為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄荖濃溪增添大湖美景 十八羅漢山河段圍堰築堤完成

    2025/12/30 12:24 記者蔡清華／高雄報導
    荖濃溪十八羅漢山河段圍堰蓄水完成。（圖由高市水利局提供）

    為提升荖濃溪流域防洪安全並促進水資源永續利用，水利局配合經濟部水利署推動「荖濃溪防災韌性計畫」，於六龜荖濃溪十八羅漢山河段圍堰蓄水完成，意外出現大湖美景，與一旁的十八羅漢山山水相映，頗具觀光潛力。

    水利局表示，荖濃溪十八羅漢山河段圍堰築堤工程於今年11月13日正式開工，工程已於今年12月22日築堤蓄水完成，後續持續辦理蓄水與堤防維護作業，預定於明年4月30日汛期來臨前完成階段性任務，透過於河道內設置蓄水及地下水補注設施，可於枯水期攔蓄河川水量，增加地下水補注效益，提供穩定水源支援。

    築堤工程完成後，意外形成一處大湖美景，與一旁的十八羅漢山山水相映，讓經過的民眾驚呼：「美呆了！」可望成為荖濃溪新的特色景點。水利局表示，圍堰蓄水量約48立方米，未做取水設施，僅供觀賞，不建議下水遊憩。

    水利局指出，將持續配合中央水資源政策，推動多元蓄水及補注措施，強化地方水資源管理，確保民生及產業用水穩定兼顧河川治理、生態環境及水資源永續利用，提升區域水資源調蓄彈性，降低旱象衝擊，強化整體用水韌性。

    圍堰築堤以河砂就地取材。（圖由高市水利局提供）

