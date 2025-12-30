為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南55歲男朝59歲女友潑酸後自殘傷重不治 女送醫治療

    2025/12/30 15:05 記者王俊忠／台南報導
    台南東區民宅驚傳姊弟戀衝突命案，女遭男友潑酸受傷；男子疑持刀自戕傷重不治，兩人都被救護車送醫，警方封鎖現場調查。（民眾提供）

    首次上稿14:19
    更新時間15:05（更新情侶年紀）

    台南市東區崇德19街1處民宅，於今天上午10點許驚傳一起姊弟戀情侶衝突潑酸及男子自傷事件！1名55歲的蔡姓男子與59歲的孫姓女友爭吵後，蔡男涉朝女友潑鹽酸、接著躲進房內反鎖持刀自傷。警、消單位獲報到場破門將倒臥血泊的蔡男救出送醫，蔡經搶救仍傷重不治；孫女身上有多處鹽酸灼傷，送醫治療中。

    據了解，這對年紀差4歲的姊弟戀情侶，今天上午在台南東區崇德19街上該處民宅發生爭吵，55歲的蔡姓男子疑情緒激動，他先拿鹽酸朝59歲的孫姓女友潑灑，導致女方頭、頸、背部與肢體多處灼傷。

    行兇後的蔡男隨後躲進房內並反鎖，他疑拿刀械自傷身體。警、消單位獲報後派人前往，警、消人員破門將倒臥血泊中、失去生命跡象的蔡男救出，並送到成大醫院搶救，惜搶救後，蔡男仍因傷重不治；孫女則意識清楚，也被送到成醫治療中。

    對於兩人爭吵原因與衝突過程，由警方在場拉起封鎖線深入鑑識、調查中。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

