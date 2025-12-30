為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國人1年喝掉37億杯咖啡 環境部修雙法打造咖啡渣循環經濟

    2025/12/30 12:30 記者黃宜靜／台北報導
    環境部長彭啓明說，台灣人1年喝掉37億杯咖啡，產生11.1萬噸咖啡渣，不過其實咖啡渣中，高達61％可再製成高值化商品。（記者黃宜靜攝）

    人手1杯咖啡幾乎已成現代人的生活常態，也因此每年產生許多咖啡渣垃圾；環境部表示，台灣人1年喝掉37億杯咖啡，但其實咖啡渣具有再製成高值化商品的可能性，舉凡製成衣物、貓砂，甚至是提煉成保養品使用，因此推動「廢棄物清理法」及「資源循環推動法」雙法的修正案，帶動循環經濟。

    環境部今（30日）舉辦「咖啡渣循環利用成果及修法方向記者會」，邀請立法委員及咖啡渣料源廠商、再利用業者共同召開記者會。

    「沒處理的咖啡渣是垃圾，處理過的咖啡渣是原料！」環境部長彭啓明說，台灣人1年喝掉37億杯咖啡，產生11.1萬噸咖啡渣，不過其實咖啡渣中，高達61％可再製成高值化商品。

    環境部資源循環署循環處理組組長陳俊融舉例，咖啡渣發酵、萃取咖啡因，可製成飼料添加劑、提煉成保養品，還可以透過抽砂專利技術製成衣物，甚至咖啡砂還能轉製成活性碳網等。

    彭啓明指出，台灣業者已有相關技術將咖啡渣再利用為高價化商品，卻只停留在活動式的專案合作，無法形成經濟規模，關鍵在於咖啡渣來源分散「回收難」、容易發霉「處理難」、料源端與再利用端「媒合難」的三難。

    陳俊融表示，循環署推動「廢棄物清理法」及「資源循環推動法」雙法修正，推動從「末端處理」轉向「全生命週期循環」，其中「廢清法」主要是源頭管理，若非法棄置會加強刑責；「資源循環推動法」則是導入創新實驗沙盒給予制度彈性，並推動公部門優先採購優質再生商品，目前雙法送行政院審議中。

    陳俊融續指，環境部持續推動「植物性渣類永續管理平台」，透過平台媒合料源廠商、再利用廠商，同時透過廠商申報產出、回收及再利用的數量等，利於主管機關追蹤咖啡渣流向。

    環境部舉辦「咖啡渣循環利用成果及修法方向記者會」，邀請立法委員及咖啡渣料源廠商、再利用業者共同召開記者會。（記者黃宜靜攝）

