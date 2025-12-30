為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北部今有涼意！強烈大陸冷氣團元旦南下 週五急凍

    2025/12/30 06:56 即時新聞／綜合報導
    今日東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適。（資料照）

    今日東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大，請民眾適時增添衣物。

    天氣方面，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有機會發生局部大雨，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣。另外，今日清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

    空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區及馬祖、金門地區短時間可能達橘色提醒等級。

    週三（31日）基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生，北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。各地及澎湖、金門低溫14至18度，馬祖13度；高溫方面北部、宜蘭及澎湖、金門19至22度，中南部及花東24至27度，馬祖15度。

    週四（1月1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降。中部以北及宜蘭低溫降到14至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門12度，馬祖10度；高溫方面，北部、宜蘭及金門17至18度，中部及花東21至23度，南部25度，澎湖19度，馬祖13度。

    週五（2日）至下週日（4日）清晨，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北及金門低溫最低下探至9度，南部、花東及澎湖13至15度，馬祖8至9度；高溫方面，北部及宜蘭14至15度，中部及花東16至19度，南部20至21度。

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    19 ~ 21 16 ~ 22 18 ~ 26 18 ~ 26

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    圖
    圖
