為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國大規模軍演 川普不信會攻台：習近平沒提過

    2025/12/30 10:09 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普29日稱，他不擔心中國國家主席習近平下令入侵台灣的可能性。（法新社）

    美國總統川普29日稱，他不擔心中國國家主席習近平下令入侵台灣的可能性。（法新社）

    美國總統川普（Donald Trump）29日表示，他不擔心共軍在台灣附近舉行的實彈軍事演習，並對中國國家主席習近平下令入侵台灣的可能性不以為然。

    川普今天在佛州與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會，被問到對共軍演習的掌握情形和看法，及是否曾與習近平有相關討論。

    新加坡媒體CNA報導，川普說，「我和習近平主席關係非常好。他沒有跟我提過這件事。我當然看到了（共軍演習），但我不相信他會這麼做（入侵台灣）。」

    當被追問是否因演習感到擔憂時，川普回應稱，「完全不，沒有任何事能讓我擔憂。他們（共軍）已經在那個地區實施海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的角度可能有些不同。」

    川普強調：「但其實他們以前的（演習）規模還更大。」

    共軍東部戰區宣布，台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊；我國防部已成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播