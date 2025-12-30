中國大規模軍演 川普不信會攻台：習近平沒提過

美國總統川普29日稱，他不擔心中國國家主席習近平下令入侵台灣的可能性。（法新社）

美國總統川普（Donald Trump）29日表示，他不擔心共軍在台灣附近舉行的實彈軍事演習，並對中國國家主席習近平下令入侵台灣的可能性不以為然。

川普今天在佛州與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會，被問到對共軍演習的掌握情形和看法，及是否曾與習近平有相關討論。

新加坡媒體CNA報導，川普說，「我和習近平主席關係非常好。他沒有跟我提過這件事。我當然看到了（共軍演習），但我不相信他會這麼做（入侵台灣）。」

當被追問是否因演習感到擔憂時，川普回應稱，「完全不，沒有任何事能讓我擔憂。他們（共軍）已經在那個地區實施海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的角度可能有些不同。」

川普強調：「但其實他們以前的（演習）規模還更大。」

共軍東部戰區宣布，台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊；我國防部已成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。

