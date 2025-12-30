為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    星宇航空台中航線+1 3/31開航越南峴港

    2025/12/30 07:18 記者張軒哲／台中報導
    台中機場國際線大幅增加。（記者張軒哲攝）

    台中機場國際線大幅增加。（記者張軒哲攝）

    台中市近年國際旅客增加，星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，繼明年將直飛宮古島之外，立委蔡其昌宣布，已經收到星宇航空確認，明年將新增台中直飛越南中部峴港航班，於2026年3月31日上午開航，已於昨（29）日售票，至於「台中直飛東京成田」航線，仍差臨門一腳。

    台中機場國際航線目前已營運及規劃中的航線，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門旅遊國家與地區，但中部縣市民眾仍認為航線不如北高，常要北上桃園機場搭機，這兩年星宇航空插旗台中，讓台中國際線航班大增。

    中越旅遊在疫情過後備受國人青睞，遊客經由峴港進出，旅遊峴港、順化、會安，北中南皆有旅行社出團。峴港為星宇航空台中直飛的第7個航點，目前包括澳門、沖繩、高松、神戶、宮古島、越南富國島及即將開航的峴港， 台中飛峴港班預計在每周二、五、日上午7時35分起飛。

    蔡其昌表示，中部旅客所關注「台中直飛東京成田」航線，雖然已準備就緒，但在日方量能等問題上，仍差臨門一腳，近期在立法院已經要求交通部全力協助、積極協調，務必在最短時間內確保航線能夠順利開航。

    星宇航空逐漸增加台中機場航線。（記者張軒哲攝）

    星宇航空逐漸增加台中機場航線。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播