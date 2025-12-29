高餐大秀戰績奪81面獎牌 還抱回馬來西亞廚藝賽團體賽首面金牌

高餐大師生這學期在全球各賽事共奪下81面獎牌。（記者洪臣宏攝）

國立高雄餐旅大學今（29）日舉辦學期成果發表會，各科系在全球各大賽事席捲15金、20銀、46銅及12項優勝，共計81面獎牌。難得的是，餐飲管理系在「2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝競賽」奪得「亞洲宴會套餐」金牌，該賽事向來由地主國或中國獲得，高餐大師生攜手翻開新頁。

年終歲末，高餐大今邀集各科系參賽老師及選手辦理成果發表會，師生輪番以國英語介紹參與賽事及作品，分享參賽心得，代理校長陳國泰對師生表現豎起大拇指稱讚。

請繼續往下閱讀...

其中餐飲界指標性賽事「2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝競賽」中，餐飲管理系為台灣拿下「亞洲宴會套餐」金牌。該項目難度極高，嚴格要求內場廚藝與外場服務的默契配合，向來為地主國或中國囊中物。

帶隊老師賴顧賢表示，比賽前必須事先做好情報蒐集，他想利用台灣特有食材凸顯廚藝技巧，考量馬來西亞不喝酒，用洛神花做成類似西餐紅酒燴梨，全場裁判驚訝居然可以比紅酒燴梨好吃，另外，大家印象中愛玉是甜的，他則結合日式料理醬汁，搭配西餐手法做成鹹食，並配合當地飲調征服裁判。

負責外場訓練的老師李映萱說，在國外比賽非常辛苦，必須原汁原味將所有東西搬到馬來西亞，同學幾乎36小時沒有睡覺，比賽當天會有8位客人上桌，評比學生的服務、產品介紹及緊急狀況處理，在師生努力下終於拿下金牌。

高餐大餐飲管理系勇奪「亞洲宴會套餐」金牌，不讓中國專美於前。（記者洪臣宏攝）

高餐大餐飲管理系學生示範烹調金牌料理。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法