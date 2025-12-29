為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    54個碩博班招生掛蛋！頂大也難倖免

    2025/12/29 12:56 記者林曉雲／台北報導
    頂尖大學如台大也難倖免，頂大計有17個碩博班招生掛蛋。（資料照）

    碩士班及博士班招生狀況差很大，教育部今（29）日公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率，即使如國立台灣大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學、政治大學等頂尖大學也計有17個碩、博班註冊率「抱蛋」招不到學生。

    全國公私立大學碩博班共有54個日間部與在職的碩博班註冊率掛零，以中央大學8個最多，包括產業經濟研究所博班、應用地質研究所博班、天文研究所博班、化學工程與材料工程學系工學博班、能源工程研究所博班、電機工程學系產業博班、通訊工程學系博班、機械工程學系工學博班皆招嘸人，原本的招生名額也僅1至2位。

    此外，台大物理治療學系博班原擬招2人，政大斯拉夫語文學系碩班擬招4人、社會學系博班擬招2人，清大量子科技暨尖端材料博士學位學程擬招3人，成大國際企業研究所博班擬招1人、統計學系博班擬2人，陽明交大亞際文化研究國際碩士學位學程擬招2人、臨床醫學研究所在職碩班擬招7人、轉譯醫學博士學位學程博班擬1人，招生結果皆也掛零。

    教育人士分析，博士班招生人數雖少，但招生結果掛零有兩種原因，一是無人報考，另一種是未達錄取標準而無人錄取。

