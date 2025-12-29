南科成長動能驚人 戰略三軸引領台南經濟發展

南市經濟發展局今日發表年終成果，經發局長張婷媛表示，南科的成長動能在可預見未來依舊驚人。（記者王涵平攝）

南市經濟發展局今日發表年終成果，經發局長張婷媛表示，南科的成長動能在可預見未來依舊驚人，與沙崙智慧綠能科學城、智慧機器人產業聚落，升級為由南至北的經濟發展戰略三軸，衛星七股科技工業區發揮互補，引領台南經濟發展。

張婷媛今率各單位主管報告成果，預告2026年馬年即將發生的Horse （好事）。她指出，受惠高效能運算 （HPC） 與AI應用的強勁需求，南科產值在2025年締造台灣科學園區歷史新猷，首度突破2兆元；今年1至10月的產值不僅佔台灣科學園區的比重超過50%，且累計到10月即已突破去年全年，將紀錄持續往上推高，南科土地供應的優勢與全球AI應用的熱潮，成長動能驚人。沙崙智慧綠能科學城已成功吸引中研院、工研院、國研院，以及全球知名晶片設計巨擘AMD等在內的近140間公、私立機構進駐，加上全台首座AI產業專區等政策利多，更鞏固在南台灣高科技S廊帶的樞紐地位，柳營「智慧機器人產業聚落」讓原本的經濟發展雙引擎，升級為由北到南的經濟發展戰略三軸。採開發與建廠並進的七股科技工業區，預計在2027年完成開發工程。

請繼續往下閱讀...

此外，由中小企業服務團協助緩解廠商今年面對的災後復原與對等關稅之雙重壓力，同時輔導走向AI應用與智慧製造。贏地吸引更多青年返鄉揮灑創意，提升台南產業的多樣性。張婷媛強調，台南在追求經濟發展的同時，並未偏廢生態共融的原則，而饒富層次的生活體驗對企業的佈局亦極具吸引力，台南素以庶民小吃和銅板美食聞名，未來將持續以「生產智慧化、生態永續化、生活豐富化」為發展藍圖。

台南素以庶民小吃和銅板美食聞名，饒富層次的生活體驗對企業佈局極具吸引力。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法