    首頁 > 生活

    竹縣湖口高中2期工程上網招標 拚2027年10月完工

    2025/12/29 12:56 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣立湖口高中二期工程示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣立湖口高中二期工程示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣立湖口高中二期工程第一次公告上網招標，將投資8.1億工程經費，新建包含普通教室8班、專科教室、體育專長班訓練空間、學生宿舍、員生消費合作社及綜合活動中心等，如作業順利，預計2027年10月完工，希望提供師生豐富多元的學習空間。

    縣長楊文科表示，湖口高中遷校案歷經10餘年，王爺壟新校區第一期工程斥資9.54億元，興建5棟主體建築（A至E棟），設有普通教室28間、專科教室26間及圖書館等空間，今年9月正式遷入；他期許二期工程能如期如質完成，提供學子優質的學習環境。

    教育局蔡淑貞局長表示，為打造兼具普通科與職業類科的多元展能教育環境，湖口高中114學年度增設3班，其中新成立「AI實驗班」1班，將結合在地科技產業優勢，培養學生具備AI思維、解決問題及跨域整合的能力。

    二期工程第一次招標預計明年元月中開標，未來完竣之後，計畫於116學年度增設電機與電子群、設計群等職業類科，預估至116學年度將增加6班（與112學年度相較），達年級總班級數12班。

    湖口高中校長姜錢珠說，湖口高中將以「科技智慧、人文關懷、國際視野」為學校願景，打造1所以人文為本且具AI特色的創新學園。

    教育局表示，新竹縣「五大高中方案」進度如下：六家高中一期工程已竣工；自強高工及竹北實驗高中一期工程進行中；文興高中教學大樓已交付，活動中心工程預計2026年1月動工。

    新竹縣立湖口高中二期工程示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣立湖口高中二期工程示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣立湖口高中二期工程示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣立湖口高中二期工程示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣立湖口高中二期工程示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣立湖口高中二期工程示意圖。（圖由新竹縣政府提供）

