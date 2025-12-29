為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北車連續攻擊「演練及橫向聯繫不足」 交通部：下月辦聯合防災演練

    2025/12/29 12:43 記者蔡昀容／台北報導
    1219台北捷運連續攻擊事件震驚全國，立委質疑，台北車站等多鐵共構車站演練頻率過低，橫向聯繫不足。（資料照）

    1219台北捷運連續攻擊事件震驚全國，立委質疑，台北車站等多鐵共構車站演練頻率過低，橫向聯繫不足。（資料照）

    1219台北捷運連續攻擊事件震驚全國，立委質疑，台北車站等多鐵共構車站演練頻率過低，橫向聯繫不足。交通部長陳世凱表示，過去多針對水災、火災等樣態演練，將加強人為攻擊案件演練次數及頻率；明年1月底將辦理聯合防災演練，3個月內針對各交通場站討論出一套防災標準，並討論各單位軟硬體系統如何串接。

    交通部今天至立法院交通委員會專題報告並備詢。民進黨立委李昆澤表示，台北車站複合多種交通載具及商場，包括9大系統，台鐵、高鐵、台北捷運、桃園機場捷運、台北、站前、中山、誠品地下街及微風廣場，各有監視系統，軟硬體無法銜接，協作也產生斷點，台北車站聯合防災中心第一時間竟是收到消防局通報，而不是北捷通報，「民眾會嚇死！」橫向應通報、互相支援才對。

    李昆澤指出，聯防中心共1950個監視器鏡頭、48個分割畫面，但常態僅排2至3人監看，恐怕不夠，應投入AI技術，快速識別異常情形並提出警示。另外，交通部應研議採購器械，給維安人員包括民間保全業者使用，並將他們納入演練，包括協助快速疏散民眾，避免踩踏意外。

    國民黨立委洪孟楷指出，交通場站轄管單位包括交通部、地方政府等，多頭馬車，中央應制定一套安全標準，用最快速度演練，讓航空、商港、捷運、鐵道等一併適用，不要有化外之地。民眾黨立委林國成質疑，不要事發才檢討，應未雨綢繆並盡快去做，這不是很困難的事，並建議動員雙鐵義工，多少有嚇阻作用。

    針對北車問題，陳世凱坦言，過去各單位各自辦理演練，聯合防災中心演練次數及頻率確實不夠，各鐵之間聯繫通報也不夠完善。明年1月底將辦聯合防災演練，未來每1年都會舉辦，並改善聯合通報機制。也會盡快導入AI系統，快速辨識異常影像，如異常人流、異常動作，並提出預警，資料會經去識別化，避免隱私侵害。

    針對全國交通聯合場站防災訂定標準，陳世凱表示，已請政務次長伍勝園明天召開會議，討論各單位軟硬體系統如何串接，並就法治層面要求不足部分進行討論；目前針對三鐵、兩鐵共構車站優先整合，過去多針對水災、火災等災害樣態進行演練，將針對人為攻擊加強次數及頻率，3個月內訂出標準。

    至於設備方面，陳世凱說明，高鐵已有設備，台鐵則尚未建置全面，會增加預算，增加設備給保全；也會積極辦理演練，才能快速應變，並標註歹徒資料給警方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播