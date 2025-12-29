宗教研修學院註冊率百分百 不限宗教但幾乎都是信徒

福智佛教學院副校長曾旭正帶領15名學生走讀心靈生態村聚落，融入環境與居民生活。（福智佛教學院提供）

教育部今（29）日公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率統計，3間宗教研修學院滿招100％，包括一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智佛教學院，招收對象雖不限宗教，但幾乎都是信徒去報考就讀。

依簡章，一貫道崇德學院碩士班採考試入學，不分性別招收國內生13位（一般生10位，在職生3位），學院教育在於培訓一貫道修辦人才，招收對象為有志於探究一貫義理且投入一貫道道場修辦之一貫道道親，考試科目面試占總成績60%，面試內容則是一貫道基本道義及個人修辦理念，書面審查則占總成績 40%， 包括學歷證件、自傳、道場經歷、讀書計畫、修辦計畫、專業領域證明文件。

請繼續往下閱讀...

讀者董小姐的家人讀一貫道崇德學院碩士班，目前已畢業，她表示，家人原本即是虔誠一貫道信徒，65歲時報考大學部，一直讀到碩士班，平日住學校宿舍，吃有機蔬食，同學多長者，課業精實，包括數位學習、簡報及影片、上台報告，也有社團活動，畢業取得學位後，傳道更有說服力。

此外，唯心聖教學院唯心聖教應用易經研究所招生名額14名，是財團法人唯心聖教功德基金會所支持成立的宗教研修學院，也是台灣第一家以「易經」為核心的合法高等教育機構，於2015年經教育部核可成立，其宗旨在培育道德兼備的賢士，並運用易經、風水等傳統智慧解決現代社會問題。

而福智團體經過25年規劃與實踐，今年設立福智佛教學院，作為福智團體推動高等教育的起點，學院說明，秉持創辦人日常老和尚「辦一所不一樣的大學」願景，以心靈為本，開展具人文厚度與社會關懷的教育實踐，「古坑國際心靈生態村」為學院師生共同投入的實踐場域，歡迎各種背景的學生，提供完整的佛學基礎課程，讓不同背景的學生都能順利學習，佛法應用研究所碩士班正取15名學生。

相關新聞

少子化衝擊高教招生 新生註冊率6校未達60％、10校滿招

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法