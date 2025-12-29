少子化衝擊高教招生 新生註冊率6校未達60％、10校滿招

教育部今日公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率統計。（記者林曉雲翻攝官網）

少子化效應持續衝擊高教招生，教育部公布114學年度大專校院新生（含境外生）註冊率統計顯示，共有6間學校註冊率低於60％，以國立台東專科學校31.75％最低，餘為私立學校，真理大學（59.41％）、台鋼科技大學（58.88％）、南亞技術學院（50.51％）、敏惠醫護管理專科學校（53.47％）、育英醫護管理專科學校（50.41％），教育界多認為進入高度警戒區。

多數學校維持在8至9成，新生註冊率100％則有10間，包含國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立台灣科技大學、中信金融管理學院、明志科技大學，以及一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智佛教學院。

請繼續往下閱讀...

根據教育部統計資料，114學年度公立大學新生註冊率多仍具支撐力，國立台灣大學（99.32％）、國立政治大學（97.45％）、國立台灣師範大學（96.25％）、國立中興大學（99.01％）、國立中山大學（96.61％）等頂尖大學多落在96%以上。

教育人士指出，新生註冊率如長期偏低，除影響學校財務與系所運作，也將牽動教育部對學校的專案輔導、獎補助款核給，甚至成為是否列入退場審議的重要觀察指標，但私立技專多肩負區域技職人才培育功能，一旦招生持續萎縮，恐衝擊地方產業與學生受教權，需要各界關注和投入資源。

教育部表示，已透過高教深耕計畫、私校退場條例及專案輔導機制，引導學校調整規模與定位，未來仍將持續觀察各校招生與辦學品質，確保學生權益不受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法