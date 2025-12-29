7年磨一劍！草商校友吳德龍亞洲技能賽奪金

吳德龍（中）7年磨一劍終於拿下48屆亞洲技能競賽CNC車床組金牌，草屯商工校長張正彥（左）、校友會長張金來（右），頒發獎學金和獎牌給他。（記者陳鳳麗攝）

國立草屯商工機械科校友吳德龍，11月底打敗強敵拿下亞洲技能競賽CNC車床金牌，啟蒙教練兼此次指導老師的陳世斌主任指出，吳德龍從高一就以當國手奪獎牌為目標，但總與入選國手擦身而過，2年前陪同第47屆CNC車床國手練習，回母校草商苦練，蹲低苦練再苦練，終於寫出「7年磨一劍」的勵志故事。

目前就讀國立勤益科技大學三年級的吳德龍，母校草屯商工在這個周休假日為他舉辦慶功宴，會中校友會並頒發「台灣榮耀、草商之光」的獎牌和獎學金，由校友會理事長張金來、校長張正彥給予表揚。

草屯商工機械科老師兼進修部主任陳世斌，是吳德龍的啟蒙教練，此次擔任他的指導老師，兩年多來陪愛徒回母校苦練，並給予提醒、修正，他說，吳德龍不怕苦，為圓夢堅持到底的精神，讓他看了也大為感動。

陳世斌說，吳德龍從高一開始就以立志成為技能競賽國手為目標，然而去年的國手選拔比賽差臨門一腳，成為備取國手，雖然身為備取國手，但在每次的練習中與國手一同學習和切磋，每天下課後回到草商工場練習，學校大力支持吳德龍返校練習，從每次的實作練習中不斷修正，並且學會冷靜沈著面對問題，終於在今年成為第48屆CNC車床國手。

陳世斌也說，吳德龍不怕苦，蹲低苦練再苦練，此次由國立草屯商工、中彰投分署以及國立勤益科技大樓一同合作培訓，見證他用汗水和淚水換得的2025第三屆亞洲技能競賽CNC車床金牌，當天跟他說「辛苦了！7年磨一劍的故事好勵志！」他回答「會繼續努力下去」。

