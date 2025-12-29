為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    7年磨一劍！草商校友吳德龍亞洲技能賽奪金

    2025/12/29 07:33 記者陳鳳麗／南投報導
    吳德龍（中）7年磨一劍終於拿下48屆亞洲技能競賽CNC車床組金牌，草屯商工校長張正彥（左）、校友會長張金來（右），頒發獎學金和獎牌給他。（記者陳鳳麗攝）

    吳德龍（中）7年磨一劍終於拿下48屆亞洲技能競賽CNC車床組金牌，草屯商工校長張正彥（左）、校友會長張金來（右），頒發獎學金和獎牌給他。（記者陳鳳麗攝）

    國立草屯商工機械科校友吳德龍，11月底打敗強敵拿下亞洲技能競賽CNC車床金牌，啟蒙教練兼此次指導老師的陳世斌主任指出，吳德龍從高一就以當國手奪獎牌為目標，但總與入選國手擦身而過，2年前陪同第47屆CNC車床國手練習，回母校草商苦練，蹲低苦練再苦練，終於寫出「7年磨一劍」的勵志故事。

    目前就讀國立勤益科技大學三年級的吳德龍，母校草屯商工在這個周休假日為他舉辦慶功宴，會中校友會並頒發「台灣榮耀、草商之光」的獎牌和獎學金，由校友會理事長張金來、校長張正彥給予表揚。

    草屯商工機械科老師兼進修部主任陳世斌，是吳德龍的啟蒙教練，此次擔任他的指導老師，兩年多來陪愛徒回母校苦練，並給予提醒、修正，他說，吳德龍不怕苦，為圓夢堅持到底的精神，讓他看了也大為感動。

    陳世斌說，吳德龍從高一開始就以立志成為技能競賽國手為目標，然而去年的國手選拔比賽差臨門一腳，成為備取國手，雖然身為備取國手，但在每次的練習中與國手一同學習和切磋，每天下課後回到草商工場練習，學校大力支持吳德龍返校練習，從每次的實作練習中不斷修正，並且學會冷靜沈著面對問題，終於在今年成為第48屆CNC車床國手。

    陳世斌也說，吳德龍不怕苦，蹲低苦練再苦練，此次由國立草屯商工、中彰投分署以及國立勤益科技大樓一同合作培訓，見證他用汗水和淚水換得的2025第三屆亞洲技能競賽CNC車床金牌，當天跟他說「辛苦了！7年磨一劍的故事好勵志！」他回答「會繼續努力下去」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播