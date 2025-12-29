大地震嚇到餐廳顧客竄逃 下秒驚見「耶穌」讓數百萬人笑瘋！

地震發生時，一群人慌到不行，但鏡頭一轉竟帶到一位外貌神似耶穌的男人，相當淡定的坐在位置上。（Threads:angel870215授權使用）

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0地震，北台灣搖晃劇烈，嚇壞許多人。一位正妹事後在Threads上分享她和友人在地震發生當下吃羊肉爐的影片，意外吸引近300萬人朝聖，原因是影片中可以看到一群人慌到不行，但鏡頭一轉竟帶到一位外貌神似耶穌的男人，相當淡定的坐在位置上，讓大批網友歪樓，還有鄉民笑稱當下的場景不禁讓人聯想到知名壁畫《最後的晚餐》中的「耶穌與12門徒」。

在IG擁有近30萬名粉絲的林小姐，27日深夜在Threads分享地震發生當下的影片，可以看到她和10多個朋友正在某間知名的連鎖羊肉爐餐廳吃飯，下秒天搖地動，眾人驚慌失色，趕忙逃出建物到空曠的地方，店裡的顧客也慌張竄逃，林小姐也驚呼「一樓都可以感覺到超級晃！」

不過鏡頭一轉，畫面定格在一位蓄鬍的長髮男子身上，剛好撞到耶穌的經典形象，只見這名男子相當淡定的看了眼鏡頭，之後又別過頭去。這段影片曝光後，吸引近300萬人次觀看、近10萬人按讚，「第一眼：地震文，第二眼：靠北！怎麼有耶穌」、「耶穌跟12門徒吃羊肉爐」、「震到耶穌都出來了」、「ㄟ確定這不是最後的晚餐嗎？」、「鏡頭轉向耶穌那一刻我笑瘋、「恩……確認過是耶穌」、「留友看耶穌吃羊肉爐」。

林小姐後續表示，那位長髮男子平時在其朋友圈中的綽號就是耶穌，最好笑的是地震發生時，所有人第一時間就是趕快往外跑，顧不得收拾東西，唯獨她這位朋友不慌不忙地把置物籃也一併帶著跑出來，鄉民紛紛笑稱「什麼置物籃，那是他降生的馬槽」、「笑到抽筋」、「我想認識耶穌本穌」、「我以為耶穌都是帶十字架出門」、「請容我說聲：顯靈啦！」

長髮男子不慌不忙地帶著置物籃逃生，鄉民紛紛笑稱「那是他降生的馬槽」。（Threads:angel870215授權使用）

