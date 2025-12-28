為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強震襲板橋海砂屋！議員石一佑促市府加速審核、一週內辦說明會

    2025/12/28 17:27 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員石一佑要求工務局、城鄉發展局及板橋區公所協調後續情況，並在一個禮拜內開說明會與民眾溝通說明。（石一佑提供）

    新北市議員石一佑要求工務局、城鄉發展局及板橋區公所協調後續情況，並在一個禮拜內開說明會與民眾溝通說明。（石一佑提供）

    宜蘭縣外海昨晚發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度達4級。受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。對此，議員石一佑要求工務局、城鄉發展局及板橋區公所協調後續情況，並在一個禮拜內開說明會與民眾溝通說明，也盼市府能夠盡快處理危及生命的危老建築，讓住戶安心，不是要到真的失去人命再來做檢討。

    石一佑指出，此大樓是海砂屋，目前正走「新北市擬訂事業計畫及權利變換計畫案報核」程序，但流程冗長，一直卡在公務機關層層審核，遲遲無法推進。上午前往關心，現場已實施道路封閉及交通管制，同時也請清潔隊派員清除掉落磁磚。

    石一佑特別感謝清潔隊同仁、板橋區公所區長陳奇正、振義里長呂志祥在第一時間趕到現場緊急拉上方封鎖線，將現場相關處置得宜，另外，新北市土木技師公會邱理事長也說，經檢測，目前尚無立即坍塌危險，但希望能夠盡快處理危及生命的危老建築。另外，也提醒大家行經事故周邊務必提高警覺，切勿靠近封鎖區域，並配合現場人員指揮。

    受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。（石一佑提供）

    受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。（石一佑提供）

    受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。（石一佑提供）

    受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。（石一佑提供）

    受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。（石一佑提供）

    受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。（石一佑提供）

