2-1機車量大於機車格 中市府規劃多形式停車格因應

市府在大光街規規劃45度的斜向停車格，以增加停車格位。（記者蘇金鳳攝）

台中市機車數年年增加，根據統計，至今年9月止，數量高達189.5737萬輛，但機車格位只有18.4412萬格，遭外界質疑機車格位嚴重不足，致使機車亂停嚴重；交通局指出，機車格位並非不夠，格位常空著，因機車族喜歡就近停車，但為滿足停車需求，市府從2022年規劃多形式的停車格，除了直式，還有斜向停、機車彎、汽機共享，而斜向停更是中市率先推動，以能滿足停車需求。

根據交通部調查，2024年台中市民外出使用的運具，以機車最高達49.8%，其次為自用小客車32.4%，台中市議員陳政顯便表示，中市機車數量是停車格的10倍，格位嚴重不足，造成停車亂象，市府規劃路外及路邊的汽車停車格，也應將機車格位納入考量。

交通局長葉昭甫表示，台中市機車數2024年比2020成長6.86%，停車格也成長18.26%，但仍然無法趕得上機車數，機車族基於方便性就近停車，造成停車亂象，過去都是傳統直式停車格，在受限道路路寬下，很多巷弄便無法劃設直式，需因地制宜，因此規劃斜向停車，有45度，有60度，還有機車彎及汽車機車共同停車格位。

目前在文心路市政北一路口就劃設60度斜停格，大光街、公益路就有45度斜停車格，而文心路甚至還有一處規劃車頭向60度斜向車格，就是考量文心路車流多，機車要出停車格可先看有無車輛，交通局表示，由於斜向停車格機車族反映不錯，未來會配合建設局進行路面封塵後，依陸續改為斜向停車格。

市府為增加機車格，也規劃了汽機車共享停車格。（記者蘇金鳳攝）

市府規劃多形式機車格停車格，在文心路規劃唯一的機車朝外的六十度斜向停車格位。（市府提供）

