2-2解決機車亂停 學者︰廣設格位非良策 應從短、長期規劃

台中市機車格位遭質疑不足，逢甲大學運輸與物流學系助理教授黃彥斐表示，站在希望先進城市應朝向公共運輸發展的立場，他認為廣設機車格非解決良策，解決之道，在短期上設「 攔截網」，在尖峰時引導喜歡騎機車去夜市或商圈民眾，把機車停在外圍停車格，其次若是收費的停車格就發行便宜的月票，讓民眾願意停遠一點停車格，走路到目的地，長期上，應大力宣傳且建立民眾搭公車、捷運少騎機車、開車習慣。

黃彥斐指出，中市機車格並沒有不足，離辦公大樓較遠的停車格有還有格位，其次很多商圈、夜市而言，在平日非假日，機車停車格也還是有空餘，而假日機車格位不足，是因為機車族喜歡停在附近，若格位離夜市、商圈有點遠，就有空格位，機車族就不愛停，有收費的機車格，更不愛停。

黃彥斐表示，不建議再廣設機車停車格，應讓機車格位發揮最大效益，有收費的停車格機車族就不愛停，因此就會空著，他建議汽車停車有發行月票，機車也可發行月票，讓機車族只要購買月票，買了之後，一個月停車可「吃到飽」，讓非常低的停車費來吸引機車族。

黃彥斐表示，很多大學生在大一時就開始騎機車，但很多家長對大學生騎機車感到憂心，他在學校，都鼓勵學生不要騎機車，因為相當危險，台中市有著十公里免費的公車，搭捷運又有TPASS，真的是安全又便宜，由於機車族多半是大學生，他建議市府可透過學校多宣傳在台中市可搭公車十公里免費，一個月省下不少錢。

此外，對於很多民眾認為夜市、商圈機車格位不足的問題，黃彥斐認為外圍有很多機車格，市府可設「攔截網」，在假日尖峰時刻，將機車族引到外圍停車，就不會老是看到夜市商圈機車亂停的景象。

