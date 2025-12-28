疑地震影響新北106市道72K邊坡坍塌、巨石佔道 最快下午3點搶通

疑似受到昨天（27日）深夜地震影響，位於新北市平溪區106市道約72K路段處，今天（28日）凌晨1時47分邊坡坍方，有巨大落石，雙線中斷人車無法通行。（新北市平溪區公所提供）

疑似受到昨天（27日）深夜地震影響，位於新北市平溪區106市道約72K路段處，今天（28日）凌晨1時47分邊坡坍方，有巨大落石，雙線中斷人車無法通行，目前辦理清除中。初步了解，坍方時並無人車經過，現場無人車受困。預計最快今天下午3點恢復單線通車。

原先疏運平溪到瑞芳間的基隆客運846線公車，目前暫時停駛，民眾出門前，務必洽詢基隆客運瑞芳站（02）2497-2055。

平溪區公所指出，委外開口契約廠商人員與機具，於凌晨4時15分抵達現場，因坍方面積過大及巨石，評估無法立即清理，增調大型機具於6時25分進場，開始清理坍方落石。

坍方現場無人車受困，新北市警察局瑞芳警分局2名員警，於106線70K（平溪端），及106線74.5K（瑞芳端）2處設立管制點，持續管制交通。

平溪區長李天民表示，現場已有3台大型怪手進駐加快清理速度，希望能趕在下午3時前恢復單線通行，平溪端用路人可改行駛基福公路往返瑞芳、基隆。

