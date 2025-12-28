為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    疑地震影響新北106市道72K邊坡坍塌、巨石佔道 最快下午3點搶通

    2025/12/28 11:19 記者俞肇福／新北報導
    疑似受到昨天（27日）深夜地震影響，位於新北市平溪區106市道約72K路段處，今天（28日）凌晨1時47分邊坡坍方，有巨大落石，雙線中斷人車無法通行。（新北市平溪區公所提供）

    疑似受到昨天（27日）深夜地震影響，位於新北市平溪區106市道約72K路段處，今天（28日）凌晨1時47分邊坡坍方，有巨大落石，雙線中斷人車無法通行。（新北市平溪區公所提供）

    疑似受到昨天（27日）深夜地震影響，位於新北市平溪區106市道約72K路段處，今天（28日）凌晨1時47分邊坡坍方，有巨大落石，雙線中斷人車無法通行，目前辦理清除中。初步了解，坍方時並無人車經過，現場無人車受困。預計最快今天下午3點恢復單線通車。

    原先疏運平溪到瑞芳間的基隆客運846線公車，目前暫時停駛，民眾出門前，務必洽詢基隆客運瑞芳站（02）2497-2055。

    平溪區公所指出，委外開口契約廠商人員與機具，於凌晨4時15分抵達現場，因坍方面積過大及巨石，評估無法立即清理，增調大型機具於6時25分進場，開始清理坍方落石。

    坍方現場無人車受困，新北市警察局瑞芳警分局2名員警，於106線70K（平溪端），及106線74.5K（瑞芳端）2處設立管制點，持續管制交通。

    平溪區長李天民表示，現場已有3台大型怪手進駐加快清理速度，希望能趕在下午3時前恢復單線通行，平溪端用路人可改行駛基福公路往返瑞芳、基隆。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播