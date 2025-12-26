為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

    2025/12/26 10:52 記者王榮祥／高雄報導
    高雄中正、五福、凱旋的五叉路口完成改善，動線順暢通行更安。（道工處提供）

    高雄中正、五福、凱旋的五叉路口完成改善，動線順暢通行更安。（道工處提供）

    高雄苓雅區中正路、五福一路、凱旋二路口是市區少見「五叉路口」，交通量龐大且動線複雜，工務局道路養護工程處今表示，已完成通行環境改造。

    道工處說明，中正、五福凱旋路口為市區交通樞紐，鄰捷運橘線、輕軌站點，周邊民生休憩機能良好，人車流量皆豐，尖峰時段易有交通壅塞情形，機慢車與汽車車流交錯爭道，轉彎車流與行人動線也常相互干擾。

    為解決該路口動線衝突，道工處將西側中正二路口既有槽化區設置為行人庇護區，並拓寬五福路側人行道，同時配合行穿線調整位置開設斜坡道，並以護欄及車阻強化行人安全防護。

    此外，為便利中正路往五福路方向機慢車直接左轉，於路口增設實體分隔島及往五福路機慢車專用道，行車動線更順暢也大幅減少機慢車停等時間。

    道工處補充，市府會持續檢視道路環境、瞭解需求盤點改善，提升路口交通安全，並營造舒適、順暢的通行空間，提供市民安心友善生活環境。

    高雄中正、五福、凱旋的五叉路口完成改善，動線順暢通行更安。（道工處提供）

    高雄中正、五福、凱旋的五叉路口完成改善，動線順暢通行更安。（道工處提供）

    高雄中正、五福、凱旋的五叉路口完成改善，動線順暢通行更安。（道工處提供）

    高雄中正、五福、凱旋的五叉路口完成改善，動線順暢通行更安。（道工處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播