高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

高雄中正、五福、凱旋的五叉路口完成改善，動線順暢通行更安。（道工處提供）

高雄苓雅區中正路、五福一路、凱旋二路口是市區少見「五叉路口」，交通量龐大且動線複雜，工務局道路養護工程處今表示，已完成通行環境改造。

道工處說明，中正、五福凱旋路口為市區交通樞紐，鄰捷運橘線、輕軌站點，周邊民生休憩機能良好，人車流量皆豐，尖峰時段易有交通壅塞情形，機慢車與汽車車流交錯爭道，轉彎車流與行人動線也常相互干擾。

為解決該路口動線衝突，道工處將西側中正二路口既有槽化區設置為行人庇護區，並拓寬五福路側人行道，同時配合行穿線調整位置開設斜坡道，並以護欄及車阻強化行人安全防護。

此外，為便利中正路往五福路方向機慢車直接左轉，於路口增設實體分隔島及往五福路機慢車專用道，行車動線更順暢也大幅減少機慢車停等時間。

道工處補充，市府會持續檢視道路環境、瞭解需求盤點改善，提升路口交通安全，並營造舒適、順暢的通行空間，提供市民安心友善生活環境。

