    大尾白金土魠入袋！澎湖船長逐浪一攫千金圓夢

    2025/12/26 10:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    龐然大物重達25-27公斤，一筆小財入袋。（七美報報提供）

    每年農曆春節前夕，雖然東北季風南下，在海面上掀起波濤巨浪，澎湖漁郎卻駕船出海追逐白金土魠，希望能一攫千金圓夢，七美漁船在昨（25）日耶誕節傳出捷報，捕獲大批土魠魚進入南滬港，其中1尾重達25-27公斤，可觀的收入隨之入袋。

    耶誕節這一天，各地充滿喜慶氣氛，但澎湖漁船還在海上各處征戰，距離澎湖傳統漁場台灣淺堆最近的七美南滬港，漁船更是精銳盡出追逐白金土魠的蹤影。由嘉宏船長坐鎮的漁船率先凱旋返鄉，除了帶回大批土魠外，更有龐然巨物，吸引不少民眾前往港口圍觀卸貨過程。

    其中最大的龐然巨物，在裝載過程中，由數名外勞依序傳遞上岸，原本流利順暢，但在裝箱的過程中卻出現問題，左喬右擺就是超過箱子尺寸，只聽到旁觀眾人喊道「吼！這隻有大！」「吼！裝不下啦」「轉面啦……頭先」等，眾人七手八腳完成裝載作業，估計這隻大約有25到27公斤！

    嘉宏船長是耶誕節前2天出海捕土魠，當天清晨回七美南滬港，傳出白金捕撈佳績，嘉宏船長雖然臉上笑意藏不住，仍謙虛的說：「我是捕土魠的菜鳥啦！」跑遠洋漁船22年，2年前回鄉，一來長輩年紀大了，而且小孩也顧得到，因此造新船，開始以傳統七美放緄方式捕土魠，照顧長輩陪伴孩子成長。

    外籍漁工看到白金豐收，每個人都眉開眼笑。（七美報報提供）

