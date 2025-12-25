獨家》三峽插角里又見200噸廢棄物太空包 鄰近大豹溪水源恐污染

檢警再接獲情資，在插角里大義橋頭發現200噸建築廢棄物，將勘驗溯源追查。（記者吳仁捷攝）

新北檢警杜絕廢棄物污染山區，續追三峽插角山區環保蟑螂案，近來接獲情資在插角里大義橋旁山徑，發現棄置約200噸的太空包，其中塞滿裝修廢棄物，從蔓生雜草研判，至少棄置半年，且四散廢棄物下方就是大豹溪，恐已污染水源，檢警將會同新北市環保局過濾廢棄物中資訊，揪出傾倒不肖業者；加上棄置處距因環保蟑螂案在押、停職中的里長劉添財辦公室不到1公里，檢警不排除借提劉添財，釐清劉涉案程度及追查污染源。

本報獨家披露新北市三峽區插角里驚傳遭不肖廠商傾倒大量廢瀝青、污染2000坪農地，宛如美濃大峽谷翻版，新北地檢署經追查，發現當地插角里長劉添財，竟是幕後「環保蟑螂」，5日搜索劉添財住家、里辦公室及2名業者到案，訊後依涉犯廢棄物清理法，情節重大且有勾串、滅證之虞，新北地院裁定劉添財、營造業者、下包等3人羈押禁見獲准。

請繼續往下閱讀...

檢警近來再掌握情資，距插角里長辦公室約1公里的大義橋頭山徑，遭棄置大量太空包，其中放滿店面、廚房拆除等裝修廢棄物，警方昨到大義橋勘查，赫見約有60餘包太空包，每袋重約2到3噸，至少達200噸，由於長滿雜草，初估棄置至少半年，因時間久遠，將過濾廢棄物中有無明顯資訊，回溯可疑的業者或個人。

里民透露，這堆棄置插角大義橋頭、大義路公車站後方的太空包，至少棄置半年，當時曾向三峽清潔隊反映，卻不了了之，這次劉添財涉及環保蟑螂收押，里民才想起這件棄置案，當時不明原因不受重視，如今事發後，直覺與劉添財有關。

據了解，警方接獲情資已通報檢方，但因棄置時間長達半年，監視器畫面已遭覆蓋，目前傾向土法煉鋼，會同三峽清潔隊人員勘驗，確認污染源，追查不肖業者到案，警方一併通報環保局、農業局認定犯行，報請新北地檢署偵辦，釐清劉添財是否涉入，持續追查不法。

據透露，檢警接獲情資，劉添財雖初任里長，但曾有攔路向薑農索取通行費意圖，也藉勢藉端向附近企業、業者強索資源、贊助，行徑乖張，懷疑他除本案，另涉及其餘轉介傾倒廢棄物污染案，取得劉添財、營造業者及下包等3人手機，將數位鑑識還原、過濾出劉添財交往，持續追查共犯到案。里民說，劉添財涉及轉介傾倒廢土，淪為環保蟑螂，希望檢警除惡務盡，揪出劉嫌污染山林的同夥。

太空包中塞滿裝修廢棄物，從蔓生雜草研判，至少棄置半年。（記者吳仁捷攝）

棄置處距因環保蟑螂案在押、停職中的里長劉添財辦公室不到1公里，檢警不排除借提劉添財，釐清劉涉案程度及追查污染源。（記者吳仁捷攝）

里民透露，這堆棄置插角大義橋頭、大義路公車站後方的太空包，至少棄置半年，當時曾向三峽清潔隊反映，卻不了了之。（記者吳仁捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法