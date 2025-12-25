台南國際航網再度升級 直飛沖繩今啟航

台南直飛日本沖繩航線25日舉行啟航儀式。（記者蔡文居攝）

繼台南熊本航線12月23日首航之後，台南直飛日本沖繩航線今天啟航，並迎接日本來台南遊客，象徵台南國際航網再度升級。台南市長黃偉哲表示，希望台南國際航空網藉著「台南─沖繩」與「台南─熊本」航線的串連，全面打開台南連結日本西南部的重要空中門戶。

今天首航儀式由黃偉哲、台灣虎航總稽核宋仲奮及立委林俊憲、陳亭妃、許智傑、南市多位市議員，以及首航旅客齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。

儀式後隨即迎接搭機而來的首批日本旅客，黃偉哲向大家致上最誠摯的歡迎；市府也特別準備了首航紀念小物贈予每一位旅客，讓旅客感受到台南的熱情與友善。

黃偉哲表示，台南國際航線雙喜臨門，繼前日「台南─熊本」直航航線起飛後，今日「台南─沖繩」的航線也啟程，非常謝謝台灣虎航以及民航局的支持，排除萬難開闢這條航線，提供最好的服務給到訪旅客；但守成不易，未來希望台南市民不要捨近求遠，不論是要飛九州或是飛沖繩，都能選擇台南機場做為出發的機場，未來台南機場也會跟台灣虎航繼續配合，開闢更多航線，讓更多國際旅客到訪台南，也讓台南市民出國更迅速便利。

南市觀旅局表示，「台南─沖繩」航線由台灣虎航於每週四、週日飛航，預期將成為日本及國際旅客走進台南最便捷的空中入口。市府將持續爭取更多國際航線與交流機會，期待未來能有更多國際旅客透過便捷航網走進台南，體驗這座城市的獨特魅力。

台南直飛日本沖繩航線正式啟航，台南市民出國更方便了。（記者蔡文居攝）

台南直飛日本沖繩航線正式啟航，包括市長黃偉哲、台灣虎航總稽核宋仲奮及立委林俊憲、陳亭妃、許智傑、南市多位市議員，共同見證這歷史性的一刻。（記者蔡文居攝）

