    交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

    2025/12/25 15:47 記者吳亮儀／台北報導
    中豐交流道完工空拍圖。（高公局提供）

    交通部今天（25日）宣布，「國道1號中豐交流道工程」將在明天（26日）上午6時開放通車，高速公路局也一併做國道1號平面主線配合拓寬改善，減少國道1號主線與五楊高架交織路段交織回堵現象。

    行政院長卓榮泰今天參加通車典禮，他表示，桃園市在行政院推動的「桃竹苗大矽谷計劃」中非常重要，而且還有桃園航空城、第三航廈及A21轉運站等重大計畫持續推動，因此需要有便利的交通建設才能帶動科技及產業的發展。

    卓榮泰表示，國道1號中豐交流道通車後，除可有效分流車潮，紓解周邊交通壓力外，也縮短國道1號往返青埔及中壢地區的交通時間，串聯桃園地區整體交通路網。

    交通部長陳世凱指出，桃園市人口逐年成長，需要仰賴更便捷的交通建設來提供服務，近來桃園地區除國道建設已投入超過1000億元經費外，軌道建設也會陸續展開，中豐交流道提前通車就是中央與地方合作及工程團隊的努力成果，未來交流道南側部分，交通部也會持續與市府合力推動。

    高公局說明，為解決國道1號中壢及內壢交流道壅塞情形，主動規劃於內壢及中壢之間增設「中豐交流道」，專供五楊高架南出及北入使用，分流既有交流道，提升道路通行效率。

    中豐交流道完工空拍圖。（高公局提供）

