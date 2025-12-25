為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新二代郭珮珮「希望入學」錄取台大社會系 立志守護新住民人權

    2025/12/25 15:00 記者蔡宗勳／嘉義報導
    新港藝術高中「新二代」學生郭珮珮「希望入學」錄取台大，校長任以真（左）貼紅榜祝賀。（新港藝高提供）

    新港藝術高中「新二代」學生郭珮珮「希望入學」錄取台大，校長任以真（左）貼紅榜祝賀。（新港藝高提供）

    國立新港藝術高中「新二代」學生郭珮珮，雖家中經濟不寬裕，但認為努力就能夠改變人生未來，除成績名列前茅，還與同學撰寫小論文與策劃活動，全方位的表現，讓她以「希望入學」管道錄取台灣大學社會學系。郭珮珮規畫輔修法律學系，籍由專業來守護移工與新住民人權，推動社會公平前進。

    母親是印尼籍新住民的郭珮珮，高二時與兩名同學以「台灣社會對外籍移工的理解與社會互動現象之研究」為題合作撰寫小論文，透過問卷設計與數據分析，深入探討社會對移工的刻板印象與文化差異，精闢的內容與獨到見解獲得師長高度肯定。

    難能可貴的是，郭珮珮還將研究化為行動，在同學協助下舉辦「移工工作坊」，並策畫「微光·那群我們沒有看見的人」展覽，內容涵蓋音樂創作、繪本製作、街頭訪談及影像紀錄，先後在學校圖書館及新港奉天宮展出。

    「出身雖然影響起點，但理解與努力能夠改變方向。」郭珮珮說，母親每天辛苦工作支撐家計很不容易，未來規劃雙主修社會學與法律學系，深化對社會結構與法律權益的理解，期許能運用法律與社會學專業，投入移工與新住民的人權保障。

    校方表示，郭珮珮學業成績名列前茅，多次獲得獎學金，也撰寫小論文及策展，展現優秀社會觀察能力，師長們對其自律與表現都相當肯定。

