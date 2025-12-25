2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名

2025年全球最繁忙航線前十名，台北（TPE）分別佔據第一、第九名。圖為桃園機場。（記者吳亮儀攝）

2025年全球最繁忙國際航線第一名、第九名都是桃園機場搶佔！全球最大航空大數據公司OAG（Official Aviation Guide）統計，台北-香港航線和台北-日本成田航線名列第一、第九名。

航空大數據公司OAG每年都會統計全球航空大數據，最繁忙國際航線最受注目。這項統計以「座位數」計算，第一名台北-香港航線以683.2萬個座位數，輾壓第二名開羅-吉達的575.3萬個座位數。

台北-香港航線長年是國際最繁忙的航線，OAG分析，這條航線有7家航空公司包括我國國籍航空華航、長榮、星宇，以及香港的航空公司國泰、香港航空等競爭，在運能逐漸回歸的狀況下，仍在短短1.5小時的航程中極高度競爭，航空公司選擇以降低票價約6%來爭取客源。

雖然今年台北-香港航線有高達683.2萬個座位數，但仍較2019年武漢肺炎疫情前減少約14%，但已比去年（2024年）增加1%，顯示部分航班次頻率尚未完全恢復到疫情前的鼎盛時期。

最繁忙航線第九名則是台北-東京成田機場，2025年有高達402.1萬個座位數。台灣人超愛去日本玩，這也是台北-成田航線首度進入前十名排行。這條航線去年（2024年）僅排名第11名，今年成長了1%，但較2019年武漢肺炎疫情前暴增22%。

OAG分析，2025年全球前十大國際航線中，有七條位於亞洲，反映出該地區在全球航空旅行中的主導地位。其餘三條航線則涵蓋中東地區（開羅-吉達、杜拜-利雅德）以及歐美跨大西洋航線（紐約-倫敦）。大部分的年度運能增長集中在亞洲與中東，顯示出這些地區復甦的強勁趨勢。

前十名繁忙航線依序為香港（HKG）-台北（TPE）；開羅（CAI）-吉達（JED）；吉隆坡（KUL）-新加坡（SIN）；首爾仁川（ICN）-東京成田（NRT）；首爾仁川（ICN）-大阪關西（KIX）；雅加達（CGK）-新加坡（SIN）；杜拜（DXB）-利雅德（RUH）；曼谷（BKK）-香港（HKG）；東京成田（NRT）-台北（TPE）；紐約（JFK）-倫敦希斯洛（LHR）。

2025年全球最繁忙國際航線出爐。（取自OAG網站）

台灣人超愛去日本玩，台北-成田航線名列第九名。圖為東京歌舞伎町。（記者吳亮儀攝）

台北-香港航線仍佔據全球最繁忙航線第一名。圖為香港市景。（記者吳亮儀攝）

