「宅男」張文生前休閒活動玩線上遊戲、看A片 曾買飛機杯紓壓

張文習慣透過網購再到超商取貨。（記者王冠仁翻攝）

犯下隨機殺人案的張文，犯案動機至今成謎，警方為了釐清，全面爬梳張文生前的相關資料。根據警方目前掌握的資料，雖然沒有發現張文偏愛玩暴力型或射擊型的線上遊戲，但意外發現他對於玩遊戲花錢不手軟，曾經在遊戲平台上單筆儲值1萬7千元，還查出他會瀏覽特定色情網站，也曾購買飛機杯等情趣用品。

警方日前向金融機構調閱張文的金流紀錄，發現他最大的「金主」就是母親，在2年內至少資助他82萬元，他母親本來只是想資助無業的兒子生活費，沒想到他將這些錢當作「犯罪資金」，先後買來刀具與煙霧彈等犯案裝備。

據了解，透過張文的金流，專案小組意外發現張文私下宛如宅男，他平時的固定開銷除了每月的房租，還頻繁在遊戲平台「Steam」儲值，該平台可以透過儲值，將喜歡的遊戲下載到自己的帳戶中，他某次單筆儲值的金額甚至高達1萬7千元。

張文似乎對於「轉世」類型的作品很有興趣，他就曾接觸動漫「無職轉生，到了異世界就拿出真本事」，這是一部描述在現實生活中失去希望、沒有目標的男主角，某次意外出車禍死亡後，卻保留記憶轉生到異世界的冒險故事。他也曾玩角色扮演類型的手機遊戲「地平線行者」（Horizon Walker）。

此外，張文生前還會瀏覽特定的色情網站，也曾購買飛機杯、潤滑液等情趣用品，而且他相當依賴網路，大多會透過線上購物、到超商或蝦皮智取店取貨的方式買來這些物品。張文除了犯罪裝備、生活開銷，遊戲儲值與情趣用品成為他日常花費的大額項目。

