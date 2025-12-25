不灑農藥的選擇 翡翠水庫上游茶農愛土地、護水源

翡翠水庫近3年國際標準檢測，卡爾森優養指數（CTSI）均低於40以下，達「貧養」等級，為全台唯一無優養化現象的水庫，水質最優，水質清澈穩定。（翡翠水庫管理局提供）

茶園位於翡翠水庫上游集水區的茶農余三和等6人，自2008年起，為友善環境，陸續轉型採用「自然農法」與野放茶園管理，走過產量不穩、沒有穩定銷售通路的歷程，堅持「水源區就該用對水源最好的方式耕作」，如今茶園生態逐漸恢復平衡，勞力負擔降低，漸漸能自給自足。台北市長蔣萬安23日在市政會議表揚，感謝他們以行動實踐「愛土地、護水源」的精神。

翡翠水庫近3年國際標準檢測，卡爾森優養指數（CTSI）均低於40以下，達「貧養」等級，是全台唯一沒有優養化現象的水庫，水質最優，也未檢出藻類、重金屬、農藥與塑化劑等物質，水質清澈穩定。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，翡翠水庫是大台北地區600萬市民的生命水源，水源的安全不只來自政府管理，更來自在地農民長年對土地的選擇與堅持；余三和等6位茶農在最關鍵的集水區，堅持採用野放自然農法、不施農藥、不用化學肥料，以實際行動友善從事農作，以對環境最友善的方式耕作，讓市民每天喝水更安心。

余三和的茶園位於翡翠水庫上游，2008年起率先轉型採用「自然農法」與野放茶園管理。他回顧這段歷程，坦言初期遭遇許多困難，包括產量不穩，外界對野放茶認知不多，也沒有穩定的銷售通路。但「水源區就該用對水源最好的方式耕作」，他堅持走一條較慢、較辛苦的路，也不願對土地與水源造成負擔，幾位理念相同的朋友一起堅持走下去。

余三和認為，自然農法不只是種茶方式的改變，更是一種與環境共存的生活態度。隨著時間累積，茶園生態逐漸恢復平衡，勞力負擔也相對降低，漸漸能自給自足，朝永續經營的方向前進。他自豪表示，多年來，獲得國內外關心環境的朋友支持與鼓勵，印證「德不孤，必有鄰」的信念。

翡管局表示，已計劃明年以余三和等6位茶農的實踐經驗為典範，擬訂推廣計畫，透過逐年輔導、交流分享與產官學合作，引導水庫集水區農地，朝向野放自然農法轉型，友善上游土地環境，穩固水源品質，並推動「翡翠水庫集水區農地水土保持評核輔導方案」，逐步擴大友善環境護水源行動。

翡翠水庫集水區茶農余三和（右三），多年來與志同道合的農友，一起採用自然農法，不施農藥，不用化學肥料，人工除草經營茶園。（翡翠水庫管理局提供）

翡翠水庫集水區茶農余三和（右三）等6人守護翡翠水庫水源，23日在台北市政會議接受表揚。（翡翠水庫管理局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法