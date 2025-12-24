醫美診所抽脂手術由護理師操刀 衛福部：密醫行為將依法處理

台灣民眾黨立委陳昭姿24日召開「醫療黑幕揭開！抽脂手術竟可隨便做，人民健康被當賭注」記者會。（記者羅沛德攝）

民眾黨立委陳昭姿今天舉行記者會揭露，有民眾指控在接受抽脂等侵入性醫療行為時，竟由非醫師身分之護理人員實際執行手術，事後更發現醫療紀錄與實際施術情形不符，疑遭竄改。衛福部醫事司司長劉越萍對此回應，從目前曝光的畫面判斷，已涉及密醫行為，屬刑事犯罪範疇，後續將依法處理。

陳昭姿今天舉行「醫療黑幕揭開！抽脂手術竟可『隨便做』，人民健康被當賭注」記者會，她公布一段吹哨者提供的影片，其中清楚呈現謝姓醫師與其配偶陳姓護理師同時進行抽脂的侵入性手術；她質疑，「非醫師可以進行侵入式手術嗎？在旁的醫師沒有責任嗎？」本次爭議案件可以清楚看到，醫美亂象並不只存在於「醫師資格」本身，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失

控。

陳昭姿說明，抽脂屬高度侵入性醫療行為，依法應由具備醫師資格者親自執行，但現實卻出現非醫師實際動刀、醫師掛名在場的情形，顯示現行制度在第一線執行與稽查上仍有明顯破口，術後若發生醫療爭議，有不法的醫療人員為了自保恐怕會有竄改醫療紀錄及滅證的狀況發生。

陳昭姿指出，病患事後調閱病歷，卻發現醫療紀錄內容與實際手術過程不符，醫療紀錄若遭事後補寫或變造，不僅侵害病人知情權，更會讓病人在發生醫療糾紛時失去最後一道保障。這類問題若未納入新制的管理與查核重點，即便提高醫師門檻，也難以真正守住醫療安全底線。

陳昭姿表示，她支持衛生福利部推動嚴管醫美政策，也樂見未來建置「醫美友善查詢專區」，讓民眾能清楚查詢醫師專科資格與診所是否符合法規；她同時呼籲，相關配套不能只停留在資格公告與資訊揭露，更應同步強化現場稽查、醫療紀錄查核與責任歸屬認定機制，才能避免制度淪為紙上管理。

劉越萍回應，從抽脂手術影片畫面可清楚判斷，非醫師實際執行侵入性手術，已涉及密醫行為。依「醫師法」第28條規定，密醫屬刑事犯罪，最重可處5年以下有期徒刑，相關事證已相當明確。相關醫美案件在事發當天，地方衛生局即已依違反「醫療機構設置標準」開罰，後續因案件已進入司法程序。

劉越萍說，衛福部正持續強化美容醫學管理，包含專業自律與資訊透明機制，預計於明年1月中設立「醫美查詢專區」，讓民眾能清楚查詢從事美容醫學療程或手術的醫師身分與專科資格。她強調，不論是微整形或美容醫學手術，本質上皆屬醫療行為，依法必須由合格醫師執行。

