為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中好聖誕今晚市民廣場點燈 耶誕夜還有千名耶誕老公公

    2025/12/21 11:24 記者蘇金鳳／台中報導
    台中好聖誕9米主燈，今晚點亮廣場夜空。（市府提供）

    台中好聖誕9米主燈，今晚點亮廣場夜空。（市府提供）

    再過幾天就是耶誕節，台中市政府舉辦的「2025台中好聖誕－讓愛走動」系列活動今（21）日起至24日於台中市西區市民廣場溫馨登場，首部曲「聖誕野餐日」今日下午1時至晚間6時45分熱鬧揭幕；而12月24日平安夜除邀請熾焰全方位藝能團隊、典躍舞團、黑門音樂演出，更號召1088位聖誕老人齊聚市民廣場，帶領民眾合唱耶誕詩歌現場並設置耶誕平安祝福站，一起來傳遞幸福平安。

    民政局長吳世瑋表示，「聖誕野餐日」特別邀請多組風格各異的表演團體接力演出，包括打擊樂團 Triplex Percussion，帶來震撼人心的律動饗宴；溫馨感人的聖誕舞蹈與獻詩，傳遞節慶祝福；以及輕快悠揚的聖誕爵士樂，營造悠閒愉悅的野餐氛圍。

    今晚活動一大亮點，為9米高夢幻主燈「聚．光｜Gather the Light」，將首度點燈亮相。主燈以柔霧紫色溫暖光影搭配幾何堆疊結構，展現現代藝術風格，點亮市民廣場夜空；現場同步設置腳踏車發電互動裝置，民眾踩踏即可即時發電，隨節奏提升主燈亮度並播放祝福音樂。

    此外，12月24日平安夜晚間6時30分至8時將邀請熾焰全方位藝能團隊、典躍舞團、黑門音樂等帶來熱力演出，更號召1088位聖誕老人齊聚市民廣場，帶領民眾合唱耶誕詩歌，並前往鄰近百貨商場與社區報佳音，透過歌聲與祝福，將溫暖傳遞到城市每個角落。

    民政局表示，民眾只要參與聖誕平安祝福體驗、親子手作活動，或於活動期間在耶誕市集任一攤位消費（不限金額），即可集得「好聖誕章」，集滿3枚可至服務台兌換摸彩券1張，最晚須於24日晚間6時前投入摸彩箱，平安夜當晚將抽出iPhone 17幸運得主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播