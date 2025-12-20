為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中石岡花漾藝術燈節 12/24點燈

    2025/12/20 15:45 記者張軒哲／台中報導
    石岡藝術燈節串聯零蛋月台列車，精彩可期。（記者張軒哲攝）

    歲末耶誕將至，台中山城最具代表性的冬季盛事「石岡花漾藝術燈節」將於12月24日盛大登場，今年以「石岡水漾．百果奇緣」為主題，結合石岡自然水景、農產特色與藝術創作，串聯零蛋月台、綠六廣場、東豐綠廊等景點，規劃4大主題燈區，打造夢幻繽紛的冬季小鎮。

    民政局長吳世瑋今日表示，石岡花漾藝術燈節已邁入第七屆，璀璨燈飾年年吸引遊客拍照打卡，成為台中山城冬季最具指標性的年度活動之一，也是山城展期最長的燈節。今年開幕點燈儀式將於12月24日晚間在綠六廣場舉行，邀請金曲歌王許富凱、知名歌手謝宜君、溜溜球高手楊元慶及台灣青年管樂團銅管五重奏輪番演出，為山城聖誕夜增添動人樂音。石岡燈節展期一路延續至明年2月22日、元旦及農曆春節，歡迎全台民眾走進山城，在光影中感受溫暖節慶氛圍，

    石岡區長徐天龍表示，今年燈節將自然景觀、在地農產與文化意象融入燈景設計，以「水」作為故事起點，象徵石岡的生命脈動，並以「果香」呈現地方農產的豐饒與人情味，結合永續理念與藝術創作，傳遞祝福與希望，燈區自綠六廣場延伸至石岡橋及豐勢路入口意象，完整串聯石岡主要街廓。

    石岡花漾藝術燈節繽紛多彩。（記者張軒哲攝）

