    羅馬公路再升級 提供自行車騎士更完美的原民體驗

    2025/12/20 15:42 記者謝武雄／桃園報導
    羅馬公路完成五大亮點工程，舉行啟用儀式。（記者謝武雄攝）

    羅馬公路是關西馬武督到復興羅浮重要道路，蜿蜒山勢、起伏坡度與大片森林風景，使羅馬公路成為自行車族最熱愛挑戰路段之一，為此市府進行羅馬公路五大亮點工程，將整條公路沿線指標系統全面更新，每處更新地點導入泰雅語名稱、文化圖騰與路線導引；主辦單位今在高遶溪古圳廣場舉行完工儀式，也希望這條深受旅人喜愛的山路更好走、更好玩。

    桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳表示，羅馬公路工程以「友善及永續旅遊」為理念，共進行五大亮點工程，其中在羅馬公路入口，以透水鋪面永續工法讓雨水能順利滲入大地，低衝擊工程避免破壞原生地表，入口兩側喬木、巨石完整保留；其次是奎輝溪旁休憩區，以蝶類生態為核心重新營造，種植黃槐、長穗木等蜜源植物，使溪谷重新恢復四季皆可見蝶影飛舞的景象。

    而在奎輝壁畫路側休憩區，周邊有著以泰雅文化為主題的壁畫，這讓每位旅客可以在景觀平台欣賞石門水庫美景，是羅馬公路沿線上不可錯過的亮眼地標；圓山商店前空地地標導引，讓旅人有更明確指引走向高遶天空吊橋，俯瞰石秀灣美景，最後則是終點的桃源仙谷停車場，提供安全停靠空間、遮蔭休息區、透水鋪面與視覺導引，讓自行車騎士在長距離騎乘後能放心停車休息。

    陳靜芳說，工程並非只集中於單一節點，而是將整條羅馬公路沿線的指標系統全面更新，全面導入泰雅語名稱、文化圖騰與路線導引，讓原鄉文化不再只是背景，而是成為旅途中的地圖語言。

    羅馬公路完成五大亮點工程啟用儀式，演出泰雅族傳統樂曲。（記者謝武雄攝）

