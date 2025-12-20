新北耶誕環保挖寶趣二手物義賣 取消噴煙造勢

新北市府加強耶誕環保挖寶趣二手物義賣活動的安全維護。（記者翁聿煌攝）

捷運台北車站、中山站19日晚間發生隨機攻擊事件，兇手先後在站區內投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾，再跑到中山南西誠品揮刀攻擊路人，最後畏罪輕生身亡，事件造成重大傷亡，新北市長侯友宜要求強化新北歡樂耶誕城維安，20日的新北耶誕環保挖寶趣二手義賣活動現場湧入上萬人次老少民眾，場內由市警局長方仰寧坐鎮，及霹靂小組持衝鋒槍警戒，場外另有員警待命。

因19日才發生歹徒刻意在群眾中展開隨機攻擊事件，新北市正在歡樂耶誕城活動期中，侯友宜立即要求提高維安層級，尤其20日舉辦的是耶誕城系列活動中，僅次於耶誕音樂會、人潮最多的耶誕環保挖寶趣活動，主辦單位不敢大意，侯友宜在活動舉行前，先前往指揮中心聽取環保局的任務說明。

環保局主秘許銘志表示，因為挖寶趣歷年人潮擁擠，首先是現場維安人員倍增，包括環保局加派30名男性員工協助維持場內秩序，同時為了避免引發民眾不當連想和驚慌，原本入場處的噴煙禮炮、舞台表演的噴煙造勢統統取消。

市警局加派霹靂小組和刑警到場監控場面，場外另有海山分局人力布置，方仰寧也到場視察警方配置情況，劉和然到場致詞時，手持衝鋒槍的員警就站在台下戒備，全副武裝加上烏黑的衝鋒槍令經過的老少民眾側目，層層保護，一切都是為了公眾安全。

