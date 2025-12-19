週六多雲時陰偶雨 各地偏涼下探17度

週六（20日）南方雲系持續影響，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨。（資料照）

週六（20日）南方雲系持續影響，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用；各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度。

中央氣象署預報，明天南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，而整體雨勢在下半天逐漸趨緩，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高，請留意天氣的變化。

溫度方面，各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度，大致感受舒適偏涼。離島澎湖多雲時陰短暫雨，19至22度，金門多雲短暫雨，16至22度，馬祖晴時多雲，15至19度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週日東北季風增強，北部、東半部轉雨，基隆北海岸、大台北、東北部雨勢較大，桃園以北、東部、東南部及恆春半島也有局部短暫雨；北部、東北部氣溫下降，白天降到20~22度。週一東北季風持續影響，北部、東北部持續偏涼，中南部日夜溫差大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

​紫外線指數方面，週六所有縣市都是「中量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週六各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六所有縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

