    生活

    潮州高中校慶「戰鬥有氧操」高一生淋成落湯雞 校方連番道歉

    2025/12/19 23:47 記者陳彥廷／屏東報導
    潮州高中今天舉辦校慶。（記者陳彥廷攝）

    潮州高中今天舉辦校慶。（記者陳彥廷攝）

    國立潮州高中今天舉行校慶，天公不作美，高一新生戰鬥有氧操開幕表演時下起滂沱雨勢，學生淋成落湯雞，要求校方道歉。校方數度道歉說，未來若遇天候不佳或有安全疑慮時，將加強判斷取消活動或延期辦理。

    今天是潮州高中校慶運動會，依照傳統，高一新生表演戰鬥有氧操開幕，間歇雨勢轉強，許多學生把帽T的帽子戴上，或穿上外套擋雨，跳完整首表演雨勢依舊滂沱，大多數人被淋成落湯雞，鞋襪衣褲全濕，又濕又冷，直喊感覺快感冒。

    校方未雨備更沒有喊停，讓學生不滿，班聯會幹部還上網po文要求校方道歉。學務主任李伯恩上午10點代表學務處邀集各班代、康樂股長說明，中午代表校方向學生道歉，下午閉幕式上更是不斷致歉。

    學務處說，上午對天氣變化決策誤判，以致學生在雨中進行戰鬥有氧操承受不適與風險，未能在第一時間以學生身心健康與安全作為最優先考量即時採取取消或延期辦理等決策是深感抱歉，未來將持續檢討並精進活動辦理流程。

    因為雨勢，今天辦理項目最後由學生充分討論，以投票方式共同決定後續活動取捨，最後共舉辦趣味項目、100公尺決賽及大隊接力表演賽項目，其餘的拔河、4x100公尺接力、大隊接力正賽延期到下學期辦理。

    有在地人指出，屏東12月幾乎不會下雨，加上氣溫不再炎熱，因此各校校慶大都選在此時舉辦，校方應變仍應加強。

