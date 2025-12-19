台中市府規劃「行人友善區」 市議員批缺乏整合、樣板

交通局規劃在台中州廳周邊近大屯郡役所附近巷道，推速限廿公里以下的「行人優先區」。（圖：江肇國提供）

為提供行人更安全、友善的步行環境，台中市交通局首度推動「行人友善區」，選定「台中州廳」及「市政特區」為示範區域；不過中西區市議員江肇國及黃守達均指出，相關規劃需各單位配合，但規劃缺乏整合，恐效益有限。

另外，市政特區在地議員陳淑華也指出，市府應檢討全市人行空間合宜性並改善，勿僅有樣板。

交通局指出，兩處「行人友善區」中，台中州廳因附近古蹟密集、學校林立，兼顧觀光發展與通學安全規劃，會在近大屯郡役所等遊客較多、車流量相對低的巷弄劃設「行人優先區」，速限20公里、行人優先；校園周邊主要道路研議設置通學區標誌、標線優化，提供「行人友善環境」，守護學童上下學交通安全；至於「市政特區」示範區，會選府會園道設「行人優先區」，另市政中心及百貨商圈聚集地，人潮密集、活動頻繁，將透過彩色行穿線及擴大行穿線等工程手段，提升駕駛人對行人的辨識度，提供「行人友善」通行環境。

江肇國指出，文化局、都發局與交通局在舊城相關政策上長期各自為政、缺乏整合，不僅未能達成活化舊城的政策目標，反而對周邊各級學校與居民的日常生活造成困擾，這次交通局在規劃行人優先區前，並未與學校進行充分溝通，相關交通設計恐影響台中女中、居仁國中及大同國小學生的通學接送。

江肇國指出，舊城區目前最大的問題是人潮流失，州廳再造本應循序展現修復與活化效益，但在相關成果尚未浮現前，便提前劃設行人優先區，對地方發展是否具有正面效應，實在不樂觀。

黃守達也指出，之前一再呼籲盧市府對舊城應提出「上位計畫」，整合各局處政策，以免各自為政、各無關連，如交通局推行人優先區，但後續相關單位未能配合，讓優先區恐淪虛設。

陳淑華則指出，包括新光三越及大遠百後側地下停車場入口的市政北七路段人行道空間不足，促交通局規劃足夠人行道空間，避免人車爭道風險，才能真正保障行人安全。

