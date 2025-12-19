為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中查獲違規偷跑養豬 盧秀燕：加速廚餘處理轉型

    2025/12/19 23:20 記者蘇孟娟／台中報導
    開放廚餘養豬前夕，台中查獲偷跑廚餘養豬，台中市長盧秀燕指示，加速廚餘處理轉型。（市府提供）

    開放廚餘養豬前夕，台中查獲偷跑廚餘養豬，台中市長盧秀燕指示，加速廚餘處理轉型。（市府提供）

    台中市10月爆非洲豬瘟案例，全國禁廚餘養豬到年底，明年元旦起恢復開放廚餘養豬、1年後將全面禁止，今年已進入倒數計時，台中卻查獲有養豬場偷跑違規廚餘養豬、已開罰，市府持續推動防疫作為與配套，台中市長盧秀燕今日下午召開防範非洲豬瘟災變中心擴大會議，指示務必加速廚餘處理轉型、積極協助民生廚餘處理，持續嚴格把關。

    農業局指出，12月15日於龍井區查獲1起違規廚餘養豬案，相關單位即時進場查核採樣，並實施移動管制與加強消毒，目前檢驗結果雖呈現陰性，但為確保萬無一失，防疫人員將持續嚴密觀察該場豬隻健康情形，後續將依《飼料法》及《動物傳染病防治條例》裁罰違法行為；農業局嚴正呼籲，養豬戶務必遵守法令、切勿違規使用廚餘，共同守護產業安全。

    環保局表示，自明年1月1日起，廚餘養豬場須依中央規定，完成蒸煮設備AIoT聯合查核及清運車輛GPS安裝，業者於實際開始收運廚餘前，應先完成廚餘產源名單提報作業，截至昨（18）日，已有67台載運廚餘車輛安裝GPS、21家完成AIoT設備建置及聯合查核，另已接獲18家業者提報產源名單。

    環保局提醒尚未提報的業者務必加速辦理，收運廚餘也須符合環境部公告的正面表列項目，環保局將先行審查，協助業者釐清合規產源，避免誤收不符規定廚餘而遭裁罰，確保再利用作業在合法安全前提下推動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播