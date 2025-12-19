台中查獲違規偷跑養豬 盧秀燕：加速廚餘處理轉型

開放廚餘養豬前夕，台中查獲偷跑廚餘養豬，台中市長盧秀燕指示，加速廚餘處理轉型。（市府提供）

台中市10月爆非洲豬瘟案例，全國禁廚餘養豬到年底，明年元旦起恢復開放廚餘養豬、1年後將全面禁止，今年已進入倒數計時，台中卻查獲有養豬場偷跑違規廚餘養豬、已開罰，市府持續推動防疫作為與配套，台中市長盧秀燕今日下午召開防範非洲豬瘟災變中心擴大會議，指示務必加速廚餘處理轉型、積極協助民生廚餘處理，持續嚴格把關。

農業局指出，12月15日於龍井區查獲1起違規廚餘養豬案，相關單位即時進場查核採樣，並實施移動管制與加強消毒，目前檢驗結果雖呈現陰性，但為確保萬無一失，防疫人員將持續嚴密觀察該場豬隻健康情形，後續將依《飼料法》及《動物傳染病防治條例》裁罰違法行為；農業局嚴正呼籲，養豬戶務必遵守法令、切勿違規使用廚餘，共同守護產業安全。

環保局表示，自明年1月1日起，廚餘養豬場須依中央規定，完成蒸煮設備AIoT聯合查核及清運車輛GPS安裝，業者於實際開始收運廚餘前，應先完成廚餘產源名單提報作業，截至昨（18）日，已有67台載運廚餘車輛安裝GPS、21家完成AIoT設備建置及聯合查核，另已接獲18家業者提報產源名單。

環保局提醒尚未提報的業者務必加速辦理，收運廚餘也須符合環境部公告的正面表列項目，環保局將先行審查，協助業者釐清合規產源，避免誤收不符規定廚餘而遭裁罰，確保再利用作業在合法安全前提下推動。

